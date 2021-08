LOW Stock: 9 raisons pour lesquelles les investisseurs de Lowe’s sourient aujourd’hui

Lowe’s (NYSE :FAIBLE) l’action est en hausse aujourd’hui alors que les investisseurs célèbrent les résultats positifs dans le rapport sur les résultats de l’entreprise pour le deuxième trimestre 2021.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Jetons un coup d’œil à ces résultats ci-dessous pour voir pourquoi les investisseurs en actions LOW sont enthousiasmés par aujourd’hui !

En commençant par un bénéfice dilué par action, Lowe’s a déclaré 4,25 $. C’est une victoire massive pour les actions LOW à côté de l’estimation de Wall Street de 4 $ par action. Il s’agit également d’une bonne augmentation par rapport au BPA ajusté de la société de 3,75 $ par rapport à la même période l’an dernier. Un chiffre d’affaires élevé de 27,6 milliards de dollars est une autre aubaine pour les actions LOW aujourd’hui. C’est mieux que les estimations des analystes de 26,79 milliards de dollars pour le trimestre. C’est également légèrement mieux que les 27,3 milliards de dollars déclarés au deuxième trimestre 2020. Un autre avantage pour l’action LOW provient de ses prévisions actualisées pour l’ensemble de l’année 2021. Cela lui permet d’attendre des revenus d’environ 92 milliards de dollars. Cela lui permettrait de dépasser l’estimation de Wall Street de 91,53 milliards de dollars pour la période.

Marvin Ellison, président-directeur général de Lowe’s, a déclaré ce qui suit dans le rapport sur les résultats du deuxième trimestre.

« Nos bons résultats ce trimestre démontrent que notre stratégie Total Home fonctionne, avec des ventes aux États-Unis en hausse de 32 % sur une base de deux ans. Au cours du trimestre, nous avons généré une croissance de 21 % dans Pro, une croissance de 10 % dans les services d’installation et de solides compositions dans toutes les catégories de produits Décor. Sur Lowes.com, les ventes ont augmenté de 7% en plus d’une croissance de 135% l’année dernière. “

L’action LOW connaît aujourd’hui des échanges intenses suite à ses résultats. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 11 millions d’actions ont changé de mains. C’est un bond important par rapport à son volume de négociation moyen quotidien d’environ 3,6 millions d’actions.

L’action LOW était en hausse de 10,2% mercredi après-midi.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.