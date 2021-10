Lowe atteint 3 HR, les Rays roulent 12-2 pour empêcher les Yankees de décrocher les WC

in

Brandon Lowe a frappé trois circuits et les Rays de Tampa Bay ont perdu 12-2 contre les Yankees samedi, ce qui a empêché New York de décrocher une place en séries éliminatoires.

Avec une chance de lancer son équipe dans les séries éliminatoires, le partant des Yankees Jordan Montgomery a plutôt été secoué pour les sept pires points mérités en carrière en 2 2/3 manches. Il a cédé une paire de circuits de trois points au début à Lowe, qui est également allé loin dans le septième contre Michael King.

Même avec la défaite embarrassante devant une foule huée de 41 648 spectateurs au Yankee Stadium, New York pourrait encore décrocher son billet pour les séries éliminatoires samedi avec des défaites contre Toronto et Seattle plus tard dans la journée.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Ou, une victoire lors de la finale de la saison régulière prévue dimanche contre Tampa Bay garantirait aux Yankees une wild card AL.

New York est assuré d’au moins un match de bris d’égalité lundi qui pourrait mettre l’équipe en séries éliminatoires pour la cinquième saison consécutive. Mais après avoir abandonné les deux premiers matchs de cette série, les Yankees ne contrôlent plus leur propre destin pour accueillir le jeu wild-card. Ils ont maintenant besoin d’une défaite à Boston pour le faire.

New York a commencé la journée avec une avance d’un match sur les Red Sox pour le meilleur joker de la ligue. Boston jouait à Washington.

Lowe a frappé en huitième avec l’occasion d’égaler le record des ligues majeures de quatre circuits dans un match. Il a échappé à une balle rapide de 93 mph de Joely Rodriguez qui était bien à l’intérieur, puis a échoué au premier but.

Lowe et Mike Zunino ont marqué dos à dos contre Montgomery (6-7) en troisième pour porter le score à 7-1. Austin Meadows a ajouté un tir de trois points au septième alors que le champion de l’AL East Rays (100-61) a atteint 100 victoires pour la première fois de l’histoire de l’équipe.

Tampa Bay, qui a déjà accumulé l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires de la Ligue américaine, n’avait jamais eu 39 matchs à plus de 0,500.

Zunino, Randy Arozarena et Wander Franco ont réussi trois coups sûrs chacun pour les Rays, qui ont battu New York 19-4.

Luis Patino (5-3) a travaillé deux manches sans coup sûr pour la victoire.

SALLE DES FORMATEURS

Rays : Avec le manager Kevin Cash cherchant à se reposer 1B Ji-Man Choi et INF Joey Wendle, le receveur Francisco Mejía a fait son premier départ en carrière au premier but.

Yankees : 3B DJ LeMahieu a raté son deuxième match consécutif à cause d’une hernie sportive qui nécessitera une intervention chirurgicale pendant la saison morte, mais le double champion au bâton tentera de surmonter la blessure en octobre. Il a reçu une injection de cortisone vendredi et l’équipe espère qu’il pourra revenir dans l’alignement dimanche… 1B Luke Voit sera probablement absent pendant au moins quelques semaines en raison d’une inflammation du genou gauche. Voit, placé jeudi sur la liste des blessés de 10 jours, pourrait potentiellement revenir plus tard en octobre si les Yankees progressent suffisamment en séries éliminatoires, a déclaré le manager Aaron Boone.

DÉPLACEMENTS DE LISTE

Rays: Rappelé RHP Chris Mazza de Triple-A Durham et option RHP Louis Head, qui est resté avec l’équipe de la grande ligue dans l’équipe de taxis.

Yankees : A rappelé le joueur de champ intérieur Andrew Velazquez de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre et le releveur Albert Abreu en option à leur meilleur club agricole. Velazquez a commencé à l’arrêt-court et Gio Urshela est revenu au troisième but, sa position naturelle.

SUIVANT

RHP Michael Wacha (3-5, 5,26 ERA) lance la finale de la saison régulière dimanche pour Tampa Bay. New York n’avait pas annoncé de partant – Jameson Taillon (cheville droite) est une option après avoir lancé un enclos des releveurs avec succès vendredi.