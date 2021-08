Lowe Lintas élève Anaheeta Goenka

En tant que COO pour Unilever, Asie du Sud, elle dirigera les équipes de marques telles que Glow & Lovely, Axe, Tresemme, Vim, Domex, entre autres

Lowe Lintas, l’agence créative du groupe MullenLowe Lintas, a annoncé l’élévation d’Anaheeta Goenka en tant que directrice de l’exploitation pour Unilever, Asie du Sud et directrice de la croissance. Après avoir passé trois décennies à travailler chez Lowe Lintas, Goenka a eu un rôle à jouer dans la formation de plusieurs grandes marques multinationales, indiennes et start-up, a déclaré l’agence. Elle assumera ses fonctions de directrice de l’exploitation de Lowe Lintas pour Unilever, Asie du Sud et directrice de la croissance à partir du 1er septembre 2021.

Goenka a commencé sa carrière chez Lintas en tant que stagiaire en gestion après avoir obtenu son diplôme du SP Jain Institute of Management Studies. Au cours de ces années, elle a occupé des postes clés et fait maintenant partie de la haute direction de Lowe Lintas. Son élévation consolide l’ensemble de la relation Unilever pour l’Asie du Sud sous sa direction. En tant que COO pour Unilever, Asie du Sud, elle dirigera les équipes de marques telles que Glow & Lovely, Axe, Tresemme, Vim, Domex, Nature Protect, Knorr, Kissan, Pepsodent, Closeup, Surf Excel, Wheel, Sunlight (Sri Lanka) et Lifebuoy Shampoo (SEA). En tant que directrice de la croissance de Lowe Lintas, elle se concentrera sur le développement commercial stratégique dans un nouvel environnement commercial difficile – dans tous les bureaux d’agence en Inde.

« Goenka a été un pilier de gestion solide gérant plusieurs marques Unilever et d’autres relations commerciales. Elle a laissé sa marque sur tant de marques et a gagné le respect et l’amour des clients et des collègues. Elle a la clarté stratégique pour diriger une marque vers le succès ainsi que l’enthousiasme et la férocité pour le développement de nouvelles affaires comme aucune autre. Je suis sûr qu’elle est le meilleur choix pour nous pour diriger le portefeuille d’Unilever ainsi que les efforts de développement commercial stratégique de l’agence », a déclaré Virat Tandon, PDG du groupe MullenLowe Lintas.

Goenka a géré des marques dans un large éventail allant de la beauté et des soins personnels, des aliments, des soins à domicile, BFSI, de grands conglomérats, à de nombreuses start-ups et entreprises du nouvel âge. « C’est formidable de faire partie d’un écosystème dynamique qui opère à un niveau fondamental avec ‘l’intention’ et ‘l’attention’ pour tout son travail de marque et sa pratique stratégique. Voici la croissance émanant d’un travail plus ciblé pour Lowe Lintas et une bonne dose de perturbations avec cela », a déclaré Goenka à propos de son nouveau rôle.

