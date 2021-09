Lowe Lintas nomme Kedar Teny au poste de PDG

Il a rejoint Lintas pour la première fois en 1999

L’agence de publicité Lowe Lintas a nommé Kedar Teny comme PDG. Teny quitte – Avataar.me – une plate-forme de découverte visuelle, où il a été vice-président senior et chef de pays. Teny prend ses responsabilités en tant que PDG de Lowe Lintas à compter du 1er septembre 2021.

S’étalant sur un peu plus de deux décennies, la carrière de Teny est un mélange de publicité et de marketing. Il a rejoint Lintas pour la première fois en 1999 et a construit sa carrière de dix ans dans la publicité. Chez Lintas, il a dirigé les fonctions de gestion des comptes et de planification stratégique pour des entreprises clés dans plusieurs zones géographiques à travers l’Inde et la SEA. Plus tard, il a occupé des postes de direction marketing et commerciale dans des organisations de premier ordre telles qu’Airtel, HUL, McDonalds et Sony Entertainment Television. Il a également façonné des startups en démarrage telles que Tilt Brand Solutions et Avataar.me.

« En tant que Lowe Lintas, nous sommes partenaires du marketing. Et il n’y a pas de meilleure façon de servir cela que d’obtenir le leadership du marketing. C’est presque comme si l’éducation et les réalisations de Kedar en matière de marketing étaient ordonnées et parfaitement synchronisées pour la transformation de Lowe Lintas et nous placent les mieux placés pour être à la fois la plaque tournante et les interlocuteurs des besoins de la marque. Sa compréhension d’initié des exigences des marques, ainsi que sa conviction et son attention sur la centralité stratégique de la vision de la marque pour le succès commercial sont tout à fait inégalées dans l’industrie aujourd’hui. Le leadership de Kedar a du rebond, de l’énergie et un toucher léger. Exactement comme nous l’aimons chez Lintas », a déclaré Amer Jaleel, directeur de la création et président du groupe MullenLowe Lintas Group.

« Kedar apporte avec lui une expertise inestimable du marketing et une passion pour les marques et le produit créatif. De plus, il est un grand croyant et praticien de la technologie dans le marketing pour stimuler la croissance. Et bien sûr, il correspond parfaitement à la culture et c’est un plaisir de travailler avec lui. Il s’inscrit donc parfaitement dans notre vision de l’avenir de Lowe Lintas », a ajouté Virat Tandon, PDG du groupe MullenLowe Lintas.

En tant que PDG, il sera le fer de lance de la transformation et élargira sa sphère d’impact grâce à des solutions Hyperbundled aux clients et aux propriétaires de marques. « Lowe Lintas a construit certaines des marques les plus emblématiques en les aidant non seulement à rester pertinentes à travers différentes époques, mais aussi en gagnant des cœurs et en gagnant sur le marché grâce à une créativité efficace. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction accomplie du groupe MullenLowe Lintas, ainsi que de m’associer avec de vieux amis et de nouvelles collaborations pour créer des marques pour l’avenir », a déclaré Teny.

Lire aussi : MISFIT by boAt signe Shanaya Kapoor, Vir Das, Divyendu Sharmaa et Rohit Saraf comme ambassadeurs de la marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.