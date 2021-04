Lowes: « C’était incroyable »

04/04/2021 à 18:20 CEST

Nil Banos

Continuez à dominer. Il continue de le faire d’une main de fer. C’est «escadaLoweso» le contrôle que le bon Sam a de la situation dans cette première partie de la saison. Après s’être fait dos-à-dos hier en termes de pole positions, il l’a également signé cet après-midi en termes de victoires.. Deuxième victoire et 50 points dans ce départ imbattable de «22».

« C’était incroyable. La chute au Warm Up n’a pas été agréable, mais les choses se sont vraiment bien passées en course. »A déclaré Sam Lowes après être sorti de son Kalex dans le parc fermé. « J’ai commencé par prendre du retard dans le groupe de tête, mais je me sentais bien à tout moment. Comme je commençais à diriger, il était presque impossible de s’échapper à cause du vent »expliqua le pilote britannique.

« Au final, Remy a réalisé le meilleur tour, mais nous avons très bien travaillé et nous avons ajouté une autre victoire ici. Mais nous devons continuer comme ça car il y a beaucoup de talent et au fil des semaines, cette marge que nous avons sera réduite. « , a conclu le leader encore plus du championnat du monde Moto2.

