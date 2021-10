Lowes : « Victoire très précieuse »

24/10/2021 à 14h00 CEST

Adrià Léon

A encore gagné Sam bas, qui a su tirer le meilleur parti de la pole position obtenue hier. Le coureur Marc VDS a pris les devants pour éviter surtout la présence de son partenaire Augusto Fernández, qui a réussi à remonter pour rattraper Arón Canet dans le dernier tour de la course.

Très heureux, il était #22 de la catégorie intermédiaire dans le parc fermé. « Week-end très difficile pour obtenir le cadre parfait. Nous entrions en terrain inconnu dans la deuxième partie de la course et la vérité est que cela s’est bien passé. J’ai pu tenir jusqu’au bout et surtout garder les pneus, donc la victoire a une grande valeur. Je tiens particulièrement à féliciter à Auguste, qui a réalisé un Grand Prix presque parfait depuis vendredi et l’a montré aujourd’hui malgré le Long Lap », a reconnu un très humble Sam Lowes.

Un peu plus d’une seconde plus tard, il entra Augusto Fernández, qui a réalisé le deuxième tiroir du podium dans le dernier souffle. « Course parfaite pratiquement. Je savais que c’était difficile avec le Long Lap, mais j’ai continué à y croire jusqu’au bout. Nous l’avons sauvé, nous sommes revenus et nous l’avons aussi apprécié. Que demander de plus ? dit un Auguste très heureux.

Arón Canet a fermé les positions privilégiées avec son cinquième podium du parcours. « C’était une course incroyable à se battre pour la victoire. Je ne sais pas ce qui s’est passé dans le dernier tour, mais nous avons perdu. tout le carburant. Alors rien, je ne peux que remercier mon équipe pour le travail accompli, car au final on est à nouveau sur le podium, ce qui compte. Félicitations spéciales à Sam et Augusto, qui ont fait une course particulièrement bonne » a reconnu Aron.