Lowry à Miami ? Plus: Upside de Lonzo et le reste de la semaine de l’agence gratuite avec Jackie MacMullan.

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Jackie MacMullan pour lancer la semaine des agences libres de la NBA. Ils discutent de ce à quoi ressemblerait Miami avec Kyle Lowry, des quatre premières années sous-estimées de Lonzo Ball dans la ligue, de l’avenir de Kawhi, des possibles points d’atterrissage de Ben Simmons, des plus grands besoins de Dallas, que les Knicks cibleront en agence libre, et plus encore.

Hôte : Bill Simmons

Invité : Jackie MacMullan

Producteur : Craig Horlbeck

