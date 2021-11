Lowry, Catlin et Horsfield dirigent le triumvirat à Dubaï

19/11/2021 à 17:42 CET

L’Irlandais Shane Lowry, l’Américain Juan Catlin et l’Anglais Sam Horsfield forment le premier triumvirat du DP World Tour Championship 2021, qui se joue au Jumeirah Golf Estates à Dubaï, avec l’Espagnol Sergio García en huitième position après trois coups.

L’Irlandais du Nord Rory McIlroy est resté en tête toute la journée, défendant sa première place dans le tour de jeudi, mais sur le dernier trou un double ‘bogey’ a gâché tout leur combat, se terminant par le quatrième position provisoire avec 134 coups à l’un des leaders.

L’Américain Collin Morikawa, leader de la Race to Dubai et numéro deux mondial, est sixième à deux coups des meilleurs et avec de bonnes options pour remporter la ‘Race to Dubai’ 2021.

Sergio Garcia, huitième

Pour sa part, Le Castellón Sergio García a présenté une carte avec -3 coups, le produit de trois birdies sans échec, ce qui lui permet d’avoir en vue les principaux candidats et d’être parmi eux face au triomphe final.

Les Espagnols Rafa Cabrera et Adri Arnau sont également classés 20 et 38, avec 140 et 143 coups, respectivement 6 et 9, derrière les leaders.. Le professionnel de Moià a réalisé un bon deuxième tour, de 68 impacts, grimpant des positions au classement.