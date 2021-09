Lowry rejoint Garcia et Poulter en tant que choix européens pour la Ryder Cup

Padraig Harrington est depuis longtemps conscient de ce que serait la réaction s’il choisissait Shane Lowry, son bon ami et compatriote irlandais, pour jouer pour l’Europe à la Ryder Cup.

“Ça a toujours été l’éléphant dans la pièce – tout le monde dit : ‘Tu vas choisir Shane, tu vas choisir Shane'”, a déclaré le capitaine de l’équipe européenne. “Si quoi que ce soit, cela l’a éloigné de moi.”

Harrington a quand même passé cet appel.

Devenant la troisième recrue d’une équipe par ailleurs remplie d’expérience, Lowry a complété la formation européenne pour sa défense de la Ryder Cup à Whistling Straits dans le Wisconsin du 24 au 26 septembre en recevant l’un des trois choix du capitaine de Harrington, avec les vétérans Sergio Garcia et Ian Poulter.

Alors que Garcia et Poulter étaient largement favoris pour être sélectionnés – Harrington l’a même dit en début de semaine – la décision de faire venir Lowry a clairement pesé lourdement sur le capitaine européen.

“Je devais continuer à vérifier auprès des vice-capitaines, ‘Je ne suis pas partial ici, c’est vrai, ne me laissez pas distraire ici parce que Shane est mon ami'”, a déclaré Harrington lors d’un appel vidéo dimanche, donnant une fenêtre dans sa pensée.

Pour rendre les choses encore plus difficiles, Justin Rose, un autre pilier fiable de la Ryder Cup, a clôturé le championnat BMW PGA – la dernière épreuve de qualification – avec un 65 à Wentworth pour terminer à égalité à la sixième place dimanche et devant Lowry.

Mis à part Rose, Harrington a estimé que le joueur suédois Alex Noren serait un bon candidat pour l’équipe et pour Whistling Straits.

Pourtant, Lowry a obtenu le feu vert. Même s’il a remporté le British Open en 2019 dans des scènes mémorables à Royal Portrush, Lowry a décrit sa sélection à la Ryder Cup comme le “jour le plus fier de ma carrière jusqu’à présent”.

“Jouer toute l’année, vraiment tout ce que je voulais faire était de faire partie de l’équipe de la Ryder Cup”, a déclaré Lowry. “C’est tout ce qui m’importait toute l’année.”

Les autres recrues de l’équipe seront Bernd Wiesberger et Viktor Hovland, comparativement aux six qui joueront pour les Américains. Cela contribue à l’énorme déséquilibre entre les équipes en termes d’expérience, l’Europe ayant 38 participations à la Ryder Cup par rapport à 12 pour les États-Unis.

Wiesberger, Lee Westwood, Matt Fitzpatrick et Tyrrell Hatton ont obtenu les dernières places de qualification automatique pour l’Europe après le championnat BMW PGA. Ce sera la 11e participation de Westwood à la Ryder Cup.

Ils ont rejoint Jon Rahm, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Hovland et Paul Casey dans l’équipe alors que l’Europe défend la coupe qu’elle a remportée devant Paris en 2018.

Garcia, 41 ans, cherchera à ajouter à son record de 25 1/2 points aux Ryder Cups, et semblait être une évidence pour Harrington.

« C’est un meneur. Il adore les matchs. C’est un excellent attaquant de balle et il est bien adapté au terrain de golf », a déclaré Harrington. “Mais c’est ce qu’il fait pour l’équipe. Il dirige vraiment cette équipe.”

Poulter, qui a gagné le surnom de « le facteur » parce qu’il livre toujours en Ryder Cup, a reçu le choix du capitaine pour la deuxième fois consécutive. Il est invaincu en matchs en simple lors de ses six apparitions.

“Je ne pense pas que cela aurait dû faire trop de doute”, a déclaré Harrington à propos de la sélection de Poulter, qualifiant l’Anglais de “talisman”.

“Il apporte une passion incroyable à la salle d’équipe, il apporte une passion incroyable à ses matchs. Il soulève ses partenaires de jeu, il soulève son équipe.”

Rose avait besoin de gagner à Wentworth pour se qualifier automatiquement, mais a manqué de trois coups. Pourtant, la façon dont il a parlé par la suite a mis une certaine pression sur Harrington.

“J’ai joué en match play contre le terrain de golf, juste pour entrer dans l’esprit du match play”, a déclaré Rose.

Harrington a déclaré que Rose n’avait pas eu de chance de manquer, mais a ajouté que Wiesberger l’aurait également devancé si l’Autrichien avait eu besoin d’un choix.

En l’état, Wiesberger s’est qualifié à la quatrième place du classement des points européens grâce à une 20e place au championnat BMW PGA.

“J’ai parlé à Justin il y a quelques semaines et, vous savez, il avait très envie de travailler sur son jeu, de préparer son jeu. Et, écoutez, il l’a fait”, a déclaré Harrington. “Mais finalement, Bernd est entré et a volé son tonnerre et est entré là-bas et a obtenu cette position automatique. À la fin de la journée, il n’y avait tout simplement pas assez de place.”

Wiesberger, le premier Autrichien à former une équipe pour la Ryder Cup, a déclaré que la semaine avait été “vraiment, vraiment difficile”.

“Je ne me suis jamais senti comme ça sur un terrain de golf auparavant”, a-t-il déclaré. “J’ai été dans une situation où je jouais pour des tournois, mais tout le monde dit que c’est plus gros et c’est déjà comme ça.”