L’oxygène arrive des pays du Golfe; La Russie envoie plus d’aide médicale en Inde

L’ambassadeur de Russie en Inde, Nikolay R.Kudashev, a annoncé l’arrivée de plus de 9 tonnes ou 225 mille paquets de médicaments anti-COVID-19 pour aider à lutter contre le COVID.

Les navires de guerre de la marine indienne sont revenus avec plus d’oxygène médical liquide (LMO) et de bouteilles d’oxygène des pays du Golfe.

Dans le cadre de l’opération Samudra Setu II, INS Shardul avec 270 tonnes d’oxygène médical liquide (LMO) et 1200 bouteilles d’oxygène remplies a embarqué du Koweït et des Émirats arabes unis et amarré au New Mangalore Port Trust (25 mai 2021).

Partageant une mise à jour sur l’Op Samudra Setu II, la marine indienne a déclaré que l’INS Shardul disposait de 8 réservoirs ISO et de 2 semi-remorques transportant environ 201 tonnes de LMO et environ 1200 bouteilles d’oxygène.

Livraison domestique d’oxygène

Même au milieu du cyclone Yaas, le transport d’OVM se poursuit. 4 camions-citernes d’oxygène sont sur le chemin d’Angul à Hyderabad et Visakhapatnam, et 2 de Jajpur à Berhampur et Bhubaneswar sous la surveillance étroite et l’escorte de la police d’Odisha.

OVM du Koweït

Selon une note publiée par l’ambassade du Koweït à New Delhi, «le Koweït a jusqu’à présent livré 215 tonnes d’OVM et 2 600 bouteilles d’oxygène au cours de la première phase de l’opération de secours. Ces bouteilles d’oxygène ainsi que le LMO ont été transportés à bord de trois navires de guerre de la marine indienne et ils ont atteint Mangalore au Karnataka et un navire commercial à Nhava Sheva à Mumbai.

Le cycle d’approvisionnement entre l’Inde et le Koweït est désormais pleinement opérationnel. Dans une précédente interaction avec Financial Express Online, l’ambassadeur du Koweït en Inde, Jasem Al Najem, a déclaré que son pays s’était engagé à transporter le total de 1400 tonnes d’OVM pour répondre aux besoins urgents en Inde.

En fait, la nation du Golfe est l’un des premiers pays au monde à avoir envoyé le plus grand nombre de bouteilles et d’OVM en Inde.

En plus d’envoyer des bouteilles d’oxygène et des LMO, le gouvernement du Koweït avait également déjà envoyé ses avions militaires avec environ 40 tonnes d’articles de secours pour faire face à la flambée des cas de COVID en Inde. Il avait envoyé des ventilateurs, des médicaments et d’autres équipements médicaux essentiels. Il y avait 282 bouteilles d’oxygène, 60 concentrateurs d’oxygène aussi.

Le gouvernement du Koweït a engagé 1400 tonnes d’OVM en Inde, avait déclaré l’envoyé à Financial Express Online plus tôt.

Une aide supplémentaire de la Russie parvient en Inde

Mardi, une aide médicale supplémentaire est arrivée de Russie. L’ambassadeur de Russie en Inde, Nikolay R.Kudashev, a annoncé l’arrivée de plus de 9 tonnes ou 225 mille paquets de médicaments anti-COVID-19 pour aider à lutter contre le COVID.

Dans son message enregistré, l’envoyé a déclaré que le gouvernement russe avait envoyé une aide humanitaire. Et a exprimé l’espoir que l’assistance aiderait à combler le manque de médicaments critiques en Inde.

Dans le contexte du haut niveau de partenariat stratégique bilatéral et de confiance mutuelle, le message vidéo de l’envoyé a également évoqué le soutien russe à l’Inde dans sa lutte contre le coronavirus.

Le vaccin russe Spoutnik V arrive en Inde

En mai, la Russie est devenue l’un des premiers pays au monde à envoyer des lots du vaccin Spoutnik V en Inde. L’efficacité du Sputnik V serait la plus élevée au monde et ce vaccin sera également efficace contre les nouvelles souches de COVID-19.

Selon l’ambassade de Russie, la production locale du vaccin commencera bientôt.

