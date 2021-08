L’oxygène est le coupable de la plus grande extinction d’espèces de l’histoire de la Terre

in

À la fin de la période permienne, il y a 252 millions d’années, plus de 96 % des espèces marines de la planète et 70 % de la vie terrestre se sont soudainement éteints. Ce fut la plus grande extinction de l’histoire de la Terre.

Maintenant, une nouvelle étude développée à la Florida State University a confirmé que cet événement extrême était dû à un pic soudain et baisse conséquente de la teneur en oxygène des océans.

Les scientifiques avaient précédemment enregistré une diminution progressive de l’oxygène au cours de cette extinction, mais l’augmentation rapide de l’oxygène au début de cette courte période était une découverte qui les a surpris.

Les chercheurs, qui ont publié leur étude dans la revue Nature Geoscience, pensent que une oxygénation extrême s’est produite sur quelques dizaines de milliers d’années, une période très courte à l’échelle de millions d’années dans l’histoire géologique de notre planète.

Causes possibles

Selon des études antérieures, le anoxie marine ou diminution soudaine de l’oxygène dans les océans et ses conséquences fatales avaient laissé leurs marques sur les roches marines formées dans l’ancien océan Téthys, qui ne comprenait qu’environ 15 pour cent des mers de la Terre au moment de l’extinction étudiée.

Mais des mesures d’uranium dans les roches ont permis de déduire les anciens niveaux d’oxygène dans les océans, permettant de découvrir de nouvelles traces du processus dans les roches du Japon, qui se sont formées au moment de l’extinction dans l’océan Panthalassa. C’était une immense étendue d’eau qui englobait presque toute la planète à cette époque de son histoire.

En outre, différents chercheurs ont soutenu que l’anoxie marine aurait été causée par la changement climatique puis : son origine aurait été le CO2 expulsé par les volcans de Sibérie.

A l’heure actuelle, le réchauffement global fait que les océans contiennent moins d’oxygène : les niveaux baissent décennie après décennie, montrant que lorsque l’équilibre des océans est affecté, la vie sur Terre en souffre dans tous ses domaines.

Des processus similaires ?

Selon un communiqué de presse, et compte tenu du fait qu’il a finalement été vérifié que la soi-disant « grande mortalité » ne s’est pas formée à partir de variations modérées, enchaînées et progressives mais à travers une événement extrême et soudain, les chercheurs pensent qu’il est possible de comparer ce scénario avec certains aspects du changement climatique actuel.

Ils soutiennent que bien que les conséquences du changement climatique soient majoritairement liées à l’impact négatif de l’activité humaine et non à des phénomènes naturels, il est possible d’établir une comparaison concernant l’émergence de variations brutales, qui, selon les époques géologiques de la planète, entraînent des modifications de l’environnement à une vitesse inhabituelle.

Plus précisément, les scientifiques pensent que le changement climatique produit des variations énormes et rapides en des fractions de temps qui pourrait être comparé à cela l’extinction, s’est produite il y a plus de 250 millions d’années.

Si l’on tient également compte du fait que dans d’autres études, il est directement lié à la diminution de l’oxygène dans les océans avec un processus ancien de changement climatique : cela pourrait-il être considéré comme une indication de la gravité que le processus actuel aurait pour l’avenir du Terre?

