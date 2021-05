L’oxygène médical liquide gratuit arrive du Koweït; L’IAF entreprend des sorties de secours

Et, Indian Air Force (IAF) a envoyé son avion de transport IL-76 qui transporte 3 conteneurs d’oxygène cryogénique le 14 mai 2021 au Koweït. (Crédit photos: Ambassade du Koweït, New Delhi)

Par le Sea-Bridge, dans le cadre de la campagne de secours lancée par le gouvernement du Koweït, le samedi 15 mai 2021, un navire commercial a atteint l’Inde avec de l’oxygène médical liquide (LMO). Donnant des détails sur la même chose avec Financial Express Online, l’ambassadeur du Koweït en Inde, Jasem Al Najem, a déclaré: «Le quatrième navire est le MV Capt Kattelmann. Il a déjà atteint le port de Mumbai et a une charge de 75 tonnes de LMO et dispose également de 1000 bouteilles d’oxygène. »

Jusqu’à présent, le Koweït a envoyé 215 tonnes de LMO et 2600 bouteilles d’oxygène.

Comme cela a été rapporté plus tôt par le Financial Express Online, trois navires de guerre de la marine indienne: INS Kochi, Tabar et Kolkata ont déjà accosté au port de Mangalore il y a quelques jours avec un chargement de fournitures d’oxygène.

Selon l’envoyé du Koweït, «la« mer du pont »continuera d’acheminer l’oxygène médical liquide en Inde.»

Tout l’oxygène médical liquide qui est venu en Inde –1400 MT est venu comme un cadeau du gouvernement du Koweït.

Et, Indian Air Force (IAF) a envoyé son avion de transport IL-76 qui transporte 3 conteneurs d’oxygène cryogénique le 14 mai 2021 au Koweït. Ceux-ci doivent être rechargés pour un transport ultérieur à travers le pont maritime, ce qui entraînera la livraison totale de 1400 tonnes d’OVM.

Mise à jour des sorties de l’IAF à l’étranger et au pays

Selon le point sur les sorties effectuées par l’avion de transport, en plus de voler au Koweït avec des pétroliers cryogéniques à remplir, l’IAF a envoyé deux 2 IAF C-130 qui vont transporter par avion 410 bouteilles d’oxygène de Bangkok à la base aérienne Hindan.

Sorties domestiques?

En Inde, les C-17 de l’IAF ont transporté par avion 2 pétroliers à oxygène de Hindan à Ranchi; 2 d’Hyderabad à Bhubaneswar; 2 de Yelahanka à Bhubaneswar; et 2 de Madurai à Ranchi.

En outre, d’autres C-17 apportent 3 pétroliers à oxygène de Sulur à Panagarh.

Mise à jour au 15 mai 2021

Sorties internationales

IAF a effectué 130 sorties / 633 heures / 104 conteneurs

Et a rapporté un chargement de 872 MT (conteneurs) + 352 MT (autres équipements)

Sorties nationales

Sillonner le pays que l’IAF a parcouru 778 sorties / 1147 heures / 490 pétroliers

Et a transporté par avion – 8343 MT (conteneurs) + 209 MT (autres équipements).

