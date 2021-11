LP prêt nouvel album après avoir joué à Corona Capital – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

La chanteuse new-yorkaise LP était déjà habituée aux tournées, concerts, studios d’enregistrement où elle passait le plus clair de son temps à composer pour elle-même ou pour d’autres artistes de stature internationale.

Mais comme le reste de l’industrie musicale, la pandémie a interrompu ses plans et l’a amenée à réévaluer ce qui l’entourait. « Certainement à ce moment-là, j’ai bu un peu plus de vin que d’habitude », dit-il avec son petit sourire particulier qui apparaît sous les grandes lunettes de roche sombre qu’il porte.

« J’étais avec mon groupe d’amis, mes collègues avec qui nous avons pu faire de la musique ; essayer de créer un peu d’amour, d’espoir pour l’avenir. Peut-être montrer certaines de nos frustrations, essayer d’améliorer les choses et penser à la prochaine fois où nous nous verrions », dit-il dans une interview.

Laura Pergolizzi -comme on l’appelle vraiment-, répète l’idée de « trouver la lumière dans le noir » à quelques reprises au cours de la conversation. Et c’est à travers la musique qu’elle a trouvé la sienne. À travers les paroles et la composition, il a capturé une partie de ses expériences et a pu créer Churches, un nouvel album studio qui sortira le 3 décembre.

« La chanson d’ouverture de cet album s’appelle When we touch (When we touch) et c’est une chanson qui parle de la première fois que nous serions à nouveau ensemble. Outre les choses horribles qui se sont produites, ce fut aussi une période inspirante pour être en vie et comprendre que nous sommes tous connectés. »

La chanteuse espère que ses fans apprécieront ce nouvel album, qui a été si diversifié que même ses labels ont du mal à se mettre d’accord sur la chanson à choisir comme single. « C’est drôle parce que j’ai des labels différents dans chaque partie du monde et ils en veulent tous un différent. Mais ça veut dire qu’il y a de très bonnes chansons là-bas. »

La vérité est qu’il attend que ses fans écoutent et découvrent chacune des chansons afin qu’ils en sachent plus sur qui est le LP. Laissez les fans médiocres écouter leur top 5 sur Spotify ou les plus grands tubes. Les fans adorent vraiment écouter un album entier parce qu’ils connaissent la personne plus profondément. »

De cet album, LP a déjà présenté quelques singles comme The one that you love, Goodbye et One last time. Et Angels est leur sortie la plus récente, une chanson « vraiment excitante et que j’adore. Je pense que c’est une de ces chansons qui s’explique par elle-même, pas que je puisse dire ‘oh ouais c’est vrai, il s’agit d’anges’. C’est en fait plus un article sur l’humeur, essayant d’évoquer des sentiments, presque autant que des phrases ou des choses comme ça. »

Les chansons de ce nouvel album seront présentées samedi prochain 20 dans le cadre de la dixième édition de Corona Capital qui aura lieu à l’Autodrome Hermanos Rodríguez, et où LP est l’un des principaux spectacles.

« Je pense que ce sera fou. J’avais vécu de grands concerts qui m’avaient époustouflé, mais celui-ci est spécial. J’ai juste un peu de paranoïa quand je pars en tournée parce que je ne veux pas que les gens qui me voient ou travaillent avec moi tombent malades, je ressens cette inquiétude.

LP, qui a composé des chansons pour d’autres stars de la musique telles que Rihanna, Cher, Christina Aguilera et Leona Lewis, est excitée alors qu’elle arrange ses cheveux chinois. Mais elle avoue que remonter sur scène la rend un peu nerveuse à cause du temps qui s’est écoulé.

« Nous avons dû répéter beaucoup parce que j’avais oublié les chansons après des mois d’absence. Mais après quelques concerts, j’ai l’impression de revenir chez moi. Comme faire du vélo, il fallait juste que je me remette à rouler ».