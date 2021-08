LSEC reçoit des demandes de retrait de deux propositions d’ETF Ether | Invezz

in

La SEC américaine s’est habituée à recevoir et à rejeter les ETF Bitcoin car elle pense simplement que le moment n’est pas venu pour de tels produits et qu’aucune proposition qu’elle a reçue jusqu’à présent n’est assez bonne pour être approuvée. Cependant, récemment, il a commencé à recevoir des propositions d’ETF avec une exposition à l’éther.

Le revirement s’est produit lorsque, moins de deux jours après avoir reçu deux soumissions distinctes d’ETF Ether, une de VanEck et une de ProShares, les deux gestionnaires d’actifs ont soumis des demandes de retrait des propositions.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les deux sociétés ont décidé, apparemment sans corrélation, de ne pas poursuivre leur recherche des nouveaux fonds négociés en bourse exposés à Ethereum. Les deux sociétés ont soumis leurs propositions initiales mercredi, pour être annulées vendredi. Les deux produits étaient destinés à fournir une exposition à l’ETH par le biais d’investissements dans des contrats à terme, mais également dans des véhicules d’investissement combinés et d’autres produits cotés en bourse.

Les raisons de ces rappels restent inconnues.

Aucune des deux sociétés n’a donné de raisons définitives pour prendre sa décision, mais elles ont indiqué qu’elles n’avaient pas vendu de titres liés à l’offre potentielle. L’ensemble du développement semble assez inhabituel, même s’il est compréhensible qu’ils soient si pressés de présenter leurs propositions.

Après tout, Gary Gensler, le nouveau président de la SEC, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le régulateur serait plus ouvert à accepter des propositions de fonds négociés en bourse basés sur des contrats à terme sur crypto-monnaie que ceux directement exposés aux crypto-monnaies. Par conséquent, le régulateur est beaucoup plus susceptible d’accepter un ETF exposé aux contrats à terme Ethereum qu’un autre directement exposé à l’ETH.

VanEck, qui essaie d’obtenir l’approbation d’un ETF Bitcoin depuis des années, avait déjà examiné les ETF Bitcoin et Ether par le chien de garde financier. Cependant, la société a décidé de présenter un autre prospectus distinct pour le soi-disant ETF de stratégie Bitcoin, qui serait exposé aux contrats à terme BTC, suite à l’annonce du président de la SEC.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent