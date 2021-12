LSU embauchant Brian Kelly nous rappelle ce à quoi les collèges se soucient réellement

Le football universitaire est brisé – l’a toujours été – mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouveaux creux.

Brian Kelly se glissant loin de Notre Dame au milieu de la poursuite d’un titre national pour accepter un contrat d’une valeur de plus de 100 millions de dollars pour entraîner LSU est très certainement un nouveau creux.

Kelly ne devrait même pas entraîner le football universitaire. Ou le football au lycée. Ou Pop Warner.

Kelly a supervisé un programme qui a envoyé un étudiant de 20 ans, Declan Sullivan, jusqu’à 39 pieds dans un élévateur à ciseaux avec des rafales de vent à 53 milles à l’heure. Il a basculé et Sullivan est mort.

Que Kelly était la personne en charge du programme, sûre de cogner sa poitrine sur le leadership et la responsabilité comme les entraîneurs universitaires aiment le faire, signifie qu’il aurait dû subir la seule répercussion raisonnable pour avoir dirigé une opération qui valorisait la bande d’entraînement sous un certain angle par rapport à l’humain. vie : Se faire virer.

Au lieu de cela, Kelly saute d’un emploi premium à l’autre alors que des équipes de football de ligue mineure se font passer pour des départements sportifs universitaires se précipitent pour dépenser l’argent que les joueurs (principalement noirs) génèrent mais ne peuvent pas recevoir.

Kelly a également supervisé le programme de Notre Dame lorsque Lizzy Seeberg, une étudiante du St. Mary’s College, à proximité, a signalé qu’un joueur de football de Notre Dame l’avait agressée sexuellement. Un autre joueur de Fighting Irish lui a envoyé un texto : « Ne fais rien que tu puisses regretter. Jouer avec le football de Notre-Dame est une mauvaise idée. Submergée par la peur que la joueuse ne subisse aucune conséquence et que les athlètes d’un programme qu’elle vénérait tant en grandissant se sentent donc encouragées à continuer à maltraiter les femmes, elle a mis fin à ses jours.

Confronté à des questions sur la mort de Seeberg et le rôle possible de son équipe dans sa cause, Kelly a plaisanté en disant qu’il ne pouvait pas croire que le Chicago Tribune employait toujours autant de journalistes.

L’année suivante, selon un reportage du National Catholic Reporter, une étudiante de Notre-Dame a choisi de ne pas dire à la police qu’elle avait été violée par un joueur de football Fighting Irish parce qu’elle se souvenait de la façon dont Seeberg s’était manifestée n’avait suscité qu’hostilité et indifférence.

Ainsi, quiconque a été surpris par le texte boiteux de Kelly à ses joueurs leur disant qu’il les quittait – une semaine après avoir dit publiquement qu’il n’allait pas partir pour un autre travail – et pourtant les aime vraiment n’y a pas prêté attention.

Brian Kelly est une mauvaise personne.

Comment cet homme continue-t-il à en être si complètement rempli ? La chose habituelle à faire est de demander « Comment se regarde-t-il dans le miroir ? » mais je ne pense pas que ce soit une question valable. Je pense qu’il se regarde dans le miroir et voit tout ce qu’il veut, car le football universitaire est depuis longtemps un système où les entraîneurs principaux reçoivent trop d’argent et de pouvoir. Ils finissent par croire que le monde est ce qu’ils veulent qu’il soit parce que la plupart du temps il l’est. Ils n’ont jamais à évaluer comment ils s’y déplacent ; ça bouge pour eux.

Regarde ça. Sérieusement.

Bien sûr, Kelly remplace un entraîneur qui a ses propres problèmes.

Pourquoi tant de grandes universités sont-elles complices de ce gâchis ? Pourquoi continuons-nous à prétendre que cela fonctionne ?

Au moins en partie parce que le récit plus doux et plus gentil fourni par les écoles et leurs partenaires de télévision est ce qui se vend – et la vente est la chose la plus importante. C’est pourquoi LSU a ressenti le besoin d’aller chercher un « grand » nom alors qu’un certain nombre d’entraîneurs sans presque autant de drapeaux rouges auraient pu réussir dans une école avec les ressources qu’elle offre. Mais les boosters ont exigé quelque chose de sensationnel.

Pendant tout ce temps, vous pouvez déjà entendre les annonceurs éviter ce qui se passe vraiment ici lorsque les matchs reprennent et que l’image des séries éliminatoires est triée. Nous entendrons des histoires de joueurs de Notre-Dame s’unissant pour persévérer malgré la perte de leur entraîneur, comme si quelque chose de tragique s’était produit. Nous serons bombardés de discours sur un nouvel espoir à Baton Rouge – où ils ont dû endurer une sécheresse de titre national de deux années entières, la douleur. Parce que l’argent de la télévision alimente tout cela, la couverture est entièrement polie pour présenter des intrigues qui ressemblent à quelque chose d’un film plutôt qu’à quelque chose qui ressemble même à un faible reflet de ce qui se passe réellement dans ces programmes.

C’est tout un spectacle. Parfois, les personnages odieux tiennent un rôle principal. Cela pourrait être amusant si cela ne laissait pas autant de douleur réelle derrière.