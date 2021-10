LSU Football prend une décision majeure sur l’entraîneur-chef Ed Orgeron

Il semble que l’équipe de football LSU Tigers sera à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef l’année prochaine. Dimanche, LSU et l’entraîneur-chef Ed Orgeron ont annoncé qu’il se retirerait après la fin de cette saison. Dans le cadre de l’accord, LSU versera à Orgeron les 16,95 millions de dollars restants sur son contrat.

« Nous avons des normes très élevées pour tous nos programmes sportifs à LSU, et nous serons fiers de nos attentes en matière de compétition pour la SEC et les championnats nationaux année après année », a déclaré le directeur de l’athlétisme de LSU, Scott Woodward, dans un communiqué de presse. « Nos deux dernières saisons n’ont tout simplement pas atteint cette norme, et sur la base de nos résultats sur le terrain et de notre évaluation du potentiel de succès immédiat futur, il est temps de changer de direction. »

Lorsque l’annonce a été faite, Orgeron a écrit une lettre aux fans. « Mon amour pour LSU n’a fait que se renforcer au cours des cinq dernières années », a-t-il écrit. « Tout ce que je voulais faire lorsque j’ai accepté le poste d’entraîneur-chef en 2016, c’était de créer un programme de championnat et de rendre fier l’État de la Louisiane. Avec le travail acharné et le soutien de joueurs talentueux, d’assistants fidèles, d’un personnel dévoué et des plus passionnés. fans de football universitaire, c’est exactement ce que nous avons fait en 2019.

« J’ai toujours compris les attentes de LSU, et ce sont les mêmes attentes que j’ai pour moi-même et pour notre personnel. Je suis déçu que nous n’ayons pas répondu à ces attentes au cours des deux dernières années. Merci à toute la famille LSU pour cette opportunité pour entraîner l’une des plus grandes équipes de football universitaire de tous les temps. Je continuerai à me battre, tout comme notre équipe, tout au long de la saison. »

Orgeron, 60 ans, est devenu l’entraîneur-chef de LSU en 2016 après le limogeage de Les Miles. Il a mené l’équipe à une fiche de 6-2 et à une victoire au Citrus Bowl. Sa meilleure saison a été en 2019 lorsque les Tigers sont restés invaincus et ont remporté un championnat national. Mais les Tigers ont chuté depuis qu’ils ont remporté le titre national, affichant une fiche de 5-5 l’an dernier et une fiche de 4-3 après sept matchs cette saison. Orgeron était auparavant l’entraîneur-chef d’Ole Miss de 2005 à 2007 et a enregistré un record de 10-25. Il a également été entraîneur-chef par intérim à l’USC en 2013 et a enregistré une fiche de 6-2.