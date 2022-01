LSU renverse le Kentucky avec une finition sauvage multiple dunk

Beaucoup de choses peuvent arriver dans les dernières secondes d’un match de basket-ball universitaire, et les Wildcats du Kentucky n ° 16 et les Tigers de LSU n ° 21 l’ont encore prouvé mardi soir. Les Tigers détenaient une mince avance de 61-60 avec possession et un peu plus de 23 secondes à jouer dans le concours serré de la SEC. LSU a opté pour la longue passe de sortie sur le jeu entrant depuis la ligne de touche, mais le candidat potentiel du joueur de l’année SEC Oscar Tshiebwe l’a intercepté.

La passe de Tshiebwe a mal tourné, à peine sauvée par un coéquipier, mais la tentative de sauvegarde qui a suivi a également été annulée. Le dunk emphatique de Tari Eason a donné à LSU une avance de trois points – et a gâché la nuit pour tous ceux qui ont pris Kentucky +2,5 à Tipico Sportsbook – avec 14 secondes à jouer.

Alors que le Kentucky montait sur le terrain pour tenter d’égaliser pour forcer les prolongations, Xavier Pinson a libéré le ballon et a tout couronné avec un dunk inversé. Tu dois le voir pour le croire: