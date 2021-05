L&T Arm Bags “ gros contrats ” du métro de Chennai

Ce paquet de tunnel ferroviaire de métro souterrain fait partie du corridor 3 du projet de métro de phase II de la CMRL et doit être construit dans environ 52 mois en utilisant huit tunneliers travaillant simultanément dans différentes parties du projet, a indiqué un communiqué de L&T.

La branche construction de Larsen & Toubro (L&T) a remporté des «gros contrats» de Chennai Metro Rail Corporation (CMRL), relatifs à son activité d’infrastructures civiles lourdes.

L&T classe les “ gros contrats ” comme des projets d’une valeur comprise entre Rs 2 500 crore et Rs 5 000 crore.

L’entreprise a remporté le contrat pour la construction de près de 12 km de tunnels jumelés entre la station Kellys et la station de jonction Taramani Road. Il comprend également la construction de parois moulées de la station de métro et des structures d’entrée / sortie du métro Chetpet, de l’hôpital gouvernemental de Royapettah, des stations de métro Thiruvanmiyur et d’une partie de la paroi moulée de la station de métro Greenways Road, y compris les puits de lancement et de récupération dans ces stations.

Ce paquet de tunnel ferroviaire de métro souterrain fait partie du corridor 3 du projet de métro de phase II de la CMRL et doit être construit dans environ 52 mois en utilisant huit tunneliers travaillant simultanément dans différentes parties du projet, a indiqué un communiqué de L&T.

La société a également obtenu une autre commande de CMRL pour la construction de près de 8 km de viaduc surélevé avec 9 stations de métro surélevées partant de Power House jusqu’à la jonction de Porur, y compris d’autres travaux associés. Le couloir surélevé comprend environ 4 km de construction à deux étages dans lesquels les deux ponts sont utilisés pour le métro, qui sera le premier du genre en Inde. Ce paquet ferroviaire de métro surélevé fait partie du corridor 4 de la phase II de la CMRL et doit être construit dans 36 mois.

L&T a déclaré que ces projets étaient les premiers paquets de la phase II, qui avaient été attribués par le CMRL. Les deux projets ont été soumis à une concurrence féroce de la part des acteurs nationaux et internationaux de la construction de métro.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.