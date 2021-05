L&T, Cipla, Lupin, Dr Reddy’s, Vedanta, GAIL, Tata Power, Reliance Infrastructure en bref

Selon les analystes, Nifty reste dans une tendance haussière dynamique avec une zone de support de 14 400 à 14 500. Image: .

Les contrats à terme astucieux s’échangeaient 191,50 points ou 1,32% de plus à 14699 sur la bourse de Singapour, indiquant une forte ouverture pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Actuellement, Sensex se situe à 48 691, tandis que l’indice plus large Nifty 50 est à 14 696 niveaux. Selon les analystes, Nifty reste dans une tendance haussière dynamique avec une zone de support de 14 400 à 14 500. “Le marché a formé une formation de continuation baissière, cependant, comme les marchés sont limités à la fourchette, jusqu’à ce que le Nifty / Sensex ne ferme pas en dessous des niveaux de 14600/48400, nous ferions un recul vers les niveaux de 14800/49000”, a déclaré Shrikant Chouhan. , Vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities.

Les stocks en bref aujourd’hui

L&T, Dr Reddy’s, Cipla: Larsen & Toubro, Dr Reddy’s Laboratories, Cipla, Aditya Birla Capital, Macrotech Developers, Balkrishna Industries, Indigo Paints, Jindal Stainless, Just Dial, Kesoram Industries, Mindspace Business Parks REIT, Oberoi Realty, Reliance Infrastructure, Rossari Biotech, Surbhi Industries, et Welspun India, entre autres, publieront leurs résultats trimestriels le 14 mai.

Nouvelles connexes

Lupin annonce une augmentation de 18 pc du bénéfice net du T4 à Rs 460 cr; Bénéfice FY21 à Rs 1,216 cr RIL, Bharti Airtel, Vodafone Idea, Yes Bank, Asian Paints, Lupin, Infosys, les actions du Dr Reddy en bref PNB, Godrej Consumer, Siemens, Kesoram Industries, Solara Active Pharma, Coforge stocks en bref

Entreprises Piramal: Piramal Enterprises (PEL) a annoncé jeudi que sa filiale Piramal Capital and Housing Finance (PCHFL) avait reçu l’approbation de la Commission de la concurrence de l’Inde (CCI) pour reprendre la Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).

Vedanta: Vedanta Ltd a annoncé jeudi un bénéfice consolidé de 6432 crores de Rs pour le trimestre de mars 2020-21 grâce à divers facteurs, notamment de meilleurs volumes et un coût de production plus faible. Il avait affiché une perte (attribuable aux propriétaires de Vedanta) de Rs 12 521 crore au cours de la période de l’année précédente.

Lupin: Lupin a annoncé jeudi une augmentation de 18% de son bénéfice net consolidé à Rs 460 crore pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2021, grâce à de solides ventes sur les marchés nationaux et internationaux.

GAIL: La flambée actuelle des prix du gaz naturel liquéfié (GNL) au comptant en Asie, qui devrait améliorer les marges commerciales de GAIL, tandis que d’autres services publics de gaz tels que Gujarat Gas (GGL), Mahanagar Gas (MGL) et Indraprastha Gas (IGL) peuvent compenser cet impact. de la hausse des prix en raison de leur moindre exposition aux marchés au comptant et de l’augmentation des prix de l’offre.

Puissance Tata: Le conseil d’administration de Tata Power a approuvé la levée jusqu’à Rs 5 500 crore via un placement privé de débentures garanties non convertibles (NCD) auprès d’entreprises, de banques ou d’institutions financières.

