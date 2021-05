L&T a acheté et fourni 24 ventilateurs dans le but de remédier immédiatement à la pénurie de matériel médical dans le sud du Gujarat. Dans le contexte de l’augmentation du nombre de cas positifs nécessitant une assistance respiratoire, L&T a fourni les ventilateurs haut de gamme à SMIMER, aux hôpitaux civils et à d’autres hôpitaux Covid-19 dédiés dans le sud du Gujarat.