LT Foods lance une nouvelle campagne pour Daawat

La marque phare de LT Foods, Daawat, a lancé une nouvelle campagne pour étendre sa proposition « Banega Toh Farq Dikhega ». La campagne récemment lancée étend la proposition en présentant aux consommateurs le processus en quatre étapes finement organisé de chunkar, bachakar, sambhaal kar et sajaakar (cueillette fine, sécurisation soignée, vieillissement méticuleux et présentation fière) avant que Daawat Basmati n’atteigne le consommateur. La campagne a été lancée en Inde sur les chaînes de télévision, les plateformes numériques, les médias sociaux et les plateformes OTT.

La campagne a été lancée avec un film, qui capture les plaisanteries entre un inspecteur alimentaire chevronné de Daawat joué par Paresh Rawal et son protégé immature, Hussain Dalal. L’interaction se produit pendant le processus de création de Basmati.

Les consommateurs d’aujourd’hui font preuve d’un degré élevé de discernement et de conscience dans leurs choix de consommation, a déclaré Ashwani Kumar Arora, directeur général et PDG de LT Foods Limited. “La nouvelle campagne de Daawat by LT Foods étend non seulement la proposition de” Banega Toh Farq Dikhega “, mais met également en valeur le soin et les efforts particuliers que l’entreprise apporte à travers un processus de conservation en quatre étapes”, a-t-il ajouté.

« La communication de la marque au fil des ans a évolué au rythme des aspirations et des goûts changeants des consommateurs. L’extension de la campagne Banega Toh Farq Dikhega démontre les efforts constants déployés par la société pour organiser le meilleur produit de sa catégorie », a déclaré Ritesh Arora, PDG de l’Inde et de l’Extrême-Orient, LT Foods Limited.

LT Foods est une entreprise de produits alimentaires de consommation vieille de 70 ans qui est un acteur dans le secteur du riz de spécialité et des produits à base de riz à travers le monde, livrant des produits dans plus de 60 pays. Le portefeuille de l’entreprise comprend une gamme de marques qui incluent Daawat, Royal, entre autres. La société prétend avoir un chiffre d’affaires consolidé d’environ Rs 4 686 crore en FY21.

