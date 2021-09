L&T Hydrocarbon Engineering encaisse des commandes « importantes »

L&T Hydrocarbon Engineering Limited est une filiale en propriété exclusive de Larsen & Toubro.

Larsen & Toubro (L&T) a annoncé mardi que l’une de ses filiales en propriété exclusive avait décroché deux commandes dans le segment des services de construction, une de GAIL India et d’Air Products Middle East Industrial Gases LLC. La société n’a pas fourni la valeur des contrats, mais a déclaré que les commandes relevaient de la catégorie « importante », qui varie entre Rs 1 000 crore et Rs 2 500 crore, selon la classification des contrats.

“L&T Hydrocarbon Engineering Ltd (LTHE)… a enregistré deux commandes dans le segment des services de construction – une de GAIL India et une d’Air Products Middle East Industrial Gases LLC”, a déclaré la société dans un dossier réglementaire. L&T Hydrocarbon Engineering Limited est une filiale en propriété exclusive de Larsen & Toubro.

La première commande concerne le pipeline Mumbai-Nagpur de GAIL India, en vertu duquel la société sera responsable de la pose du gazoduc en acier de la section 1 de la partie A et de la construction des terminaux ainsi que des installations associées, selon le dossier.

Le projet de gazoduc, qui doit être posé le long de la future autoroute de super communication Mumbai-Nagpur, a un calendrier de 14 mois, selon le dossier. La deuxième commande de LTHE provient d’Air Products Middle East Industrial Gases LLC pour son projet de réseau Industrial Gas Hub (IGH) à Jubail, en Arabie saoudite.

Dans le cadre du contrat, la société construira un reformeur de méthane à vapeur pour produire de l’hydrogène, une unité de séparation d’air pour produire de l’oxygène et de l’azote, et des unités d’adsorption modulée en pression d’hydrogène.

La durée globale du projet est de 22 mois, a-t-il précisé. Les deux contrats ont été obtenus par l’activité de services de construction de LTHE, qui propose la construction clé en main de projets de raffinerie, pétrochimique, chimique et d’engrais, de stations de collecte de gaz et se spécialise dans les terminaux pétroliers et gaziers et le développement de champs, y compris les réservoirs de stockage et les systèmes de stockage souterrains en caverne pour le GPL, et cross -les pipelines d’hydrocarbures du pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.