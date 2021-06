L&T Infotech acquiert la société d’ingénierie numérique Cuelogic pour 8,4 millions de dollars

Dans son dossier auprès de la NSE, LTI a déclaré que la transaction serait finalisée dans deux à quatre semaines.

L&T Infotech (LTI), basée à Mumbai, a signé un accord pour acquérir une participation de 100 % dans Cuelogic Technologies, basée à Pune, pour 8,4 millions de dollars dans le cadre d’une transaction en espèces.

Cuelogic opère dans l’espace d’ingénierie de produits numériques pour créer des produits numériques, moderniser les logiciels existants avec des technologies modernes tirant parti du cloud, de l’IA, de la mobilité et propose Innovation Lab en tant que service pour accélérer l’expérimentation et capturer la valeur inexploitée du numérique pour ses clients aux États-Unis et Inde. Fondée en 2010, Cuelogic possède une filiale à 100 % aux États-Unis et compte plus de 300 employés et un portefeuille de plus de 100 produits.

À propos de l’acquisition, Sanjay Jalona, ​​PDG et directeur général de LTI, a déclaré : « Nous pensons qu’une production rapide est une condition essentielle pour accélérer la numérisation dans tous les secteurs. Nos clients recherchent des solutions agiles pour rivaliser efficacement dans un monde en évolution. Les capacités d’ingénierie numérique de Cuelogic Technologies Private combinées à leurs outils et méthodologies aideront nos clients à innover, à lancer des produits, à accélérer la mise sur le marché et à maintenir les produits de manière optimale.

Nikhil Ambekar, PDG de Cuelogic Technologies, a déclaré : « Notre expertise numérique et notre culture unique nous ont aidés à bâtir une base solide. LTI est le leader de la croissance du secteur, et nous sommes ravis de renforcer encore ses formidables capacités numériques. »

Cuelogic sera intégré à la pratique numérique de LTI.

Il s’agit de la septième acquisition de LTI depuis que la société a été cotée en bourse en 2016. Les acquisitions antérieures visaient à renforcer l’expertise de la société en matière de données et d’analyse, de conseil en cloud, d’automatisation intelligente et de plateformes spécifiques à l’industrie.

