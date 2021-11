L&T Mutual Fund lance la campagne « Investing ki Kashti »

L’entreprise vise à atteindre les professionnels actifs dans le groupe d’âge 21-45 à travers cette campagne

L&T Mutual Fund a lancé une nouvelle campagne numérique, « Investing ki Kashti ». Avec cette campagne, la société de fonds souhaite faire connaître la catégorie des fonds indiciels, simplifier le concept et éduquer les gens. Selon un communiqué officiel, l’entreprise vise à atteindre les professionnels en activité, âgés de 21 à 45 ans, grâce à cette campagne. De plus, il organise des concours numériques pour ses abonnés dans le cadre de la campagne. La campagne montre comment les investisseurs peuvent « naviguer » en « mode pilote automatique » en investissant dans des fonds indiciels.

«Notre dernière campagne numérique sur les fonds indiciels met en évidence la fonctionnalité sans tracas de la catégorie des fonds indiciels où un investisseur n’est pas tenu de décider des secteurs et du style d’investissement avant d’investir. Nous croyons en la démystification du jargon de l’industrie de la MF et toute notre communication à tous les niveaux vise des campagnes simples et faciles à relier qu’une personne sans aucune connaissance financière peut également comprendre », a déclaré Kailash Kulkarni, PDG de L&T Mutual Fund.

La société essaie d’expliquer les caractéristiques de la catégorie de fonds en la comparant à la navigation de plaisance dans une rivière qui coule dans un film numérique de 30 secondes alors que la vidéo montre deux enfants dans une barque naviguant le long d’une rivière. Des deux enfants, l’un des enfants a du mal à ramer le bateau mais l’autre profite de la balade dans une ambiance relaxante. Le deuxième enfant, que l’on voit profiter de la balade, fait un parallèle entre naviguer sur un bateau et investir dans des fonds indiciels. Le film essaie de décrire comment les fonds indiciels permettent aux investisseurs de se déplacer sans effort, comme un bateau qui parvient finalement à couler en douceur malgré les méandres de la rivière.

« La campagne Investing ki Kashti aide à contextualiser les fonds indiciels comme un choix approprié pour les investisseurs averses au risque car il présente un risque d’erreur de suivi minimal. Entendre les enfants parler de ce qui semble être une conversation entre deux adultes ajoute de la fraîcheur et fait mieux passer le message », a déclaré Ankur Thakore, directeur de la distribution, L&T Mutual Fund.

