L&T Realty montre l’importance de la confiance et des relations dans une nouvelle campagne

Le génome de la confiance ne provient pas de promesses faites sur papier juridique, a déclaré Rahul Ghosh, vice-président directeur et ECD, Contract Mumbai.

L&T Realty a sorti un nouveau film de campagne pour faire revivre l’héritage de confiance de la marque. Le nouveau film, ‘Kitaab’, souligne l’importance de la confiance et des relations. Le film a été conceptualisé par Contract Advertising, une partie du groupe Wunderman Thompson et membre du réseau WPP. « Lorsque nous avons parlé aux clients de L&T Realty, nous avons constaté qu’il y avait presque une sorte de foi aveugle qu’ils assimilaient la marque », a déclaré Ayan Chakraborty, vice-président exécutif et directeur général de Contract Mumbai.

« Ils ont senti qu’ils pouvaient faire confiance à la marque les yeux fermés. Parce que L&T les a toujours agréablement surpris avec le produit et le service à chaque étape du processus. C’est ce qui a déclenché l’idée de ce récit », a déclaré Chakraborty.

Le film montre comment un écrivain enfermé qui n’a pas eu l’occasion de montrer au monde ses talents d’écrivain se retrouve voisin d’un réalisateur. Après avoir découvert le talent caché, le réalisateur surprend son voisin âgé avec une grande pause. Cela joue avec l’idée que L&T Realty comprend les besoins de l’acheteur et la confiance qu’il accorde à la marque.

« Le génome de la confiance ne vient pas de promesses faites sur papier juridique. La confiance se construit brique par brique. Par les personnes, les comportements et les interactions. Et l’héritage de confiance de L&T Realty prend vie dans un récit de ce que cela signifie dans la vie des gens. Dans une catégorie dominée par des mondes imaginaires flous, nous sommes revenus à la bonne vieille narration qui racontait une histoire de confiance qui va bien au-delà du monde des pieds carrés », a déclaré Rahul Ghosh, SVP et ECD, Contract Mumbai.

