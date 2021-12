L&T s’associe à ReNew pour exploiter le secteur de l’hydrogène vert

La demande d’hydrogène vert en Inde pour des applications telles que les raffineries, les engrais et les réseaux de gaz urbains devrait atteindre 2 MMTPA d’ici 2030, conformément à la mission nationale d’hydrogène vert. Cela nécessiterait des investissements de plus de 60 milliards de dollars. (Image représentative)

Larsen & Toubro (L&T) a conclu un accord avec ReNew Power pour exploiter le secteur émergent de l’hydrogène vert en Inde. En vertu de cet accord, les deux sociétés développeront, posséderont, exécuteront et exploiteront conjointement des projets d’hydrogène vert en Inde.

L’hydrogène vert, produit en divisant l’eau en hydrogène et oxygène dans un électrolyseur en utilisant de l’électricité renouvelable, peut permettre au monde d’atteindre ses objectifs de zéro émission nette. De nombreux pays, dont l’Inde (par le biais de sa mission nationale sur l’hydrogène), ont annoncé des interventions politiques spécifiques pour pousser à l’adoption généralisée de l’hydrogène vert. Pour des pays comme l’Inde, dont la facture d’importation d’énergie ne cesse d’augmenter, il peut également assurer la sécurité énergétique en réduisant la dépendance globale aux combustibles fossiles.

Commentant le partenariat, SN Subrahmanyan, PDG et directeur général de Larsen & Toubro, a déclaré : « Ce partenariat avec ReNew est une étape importante dans le cheminement vers la construction d’un portefeuille d’énergie verte pour L&T. Nous pensons que l’hydrogène vert est un carburant alternatif prometteur et un levier important pour parvenir à un avenir plus propre. L&T est extrêmement désireux d’ajouter de la valeur dans cet espace au-delà de l’approche EPC traditionnelle et se réjouit de travailler avec ReNew.

La demande d’hydrogène vert en Inde pour des applications telles que les raffineries, les engrais et les réseaux de gaz urbains devrait atteindre 2 MMTPA d’ici 2030, conformément à la mission nationale d’hydrogène vert. Cela nécessiterait des investissements de plus de 60 milliards de dollars.

L&T, avec sa profonde expertise et son expérience dans l’ingénierie et la construction de projets, et ReNew, avec son expérience dans le développement de projets d’énergie renouvelable, sont des leaders du marché dans leurs secteurs respectifs et ce partenariat synergique s’engage à exploiter cette opportunité émergente. « L’hydrogène vert sera un moteur clé de la transition vers des sources d’énergie plus propres et ce partenariat entre ReNew et L&T permettra aux deux entreprises de mettre en commun leurs connaissances, leur expertise et leurs ressources pour tirer le meilleur parti de cette transition », a déclaré Sumant Sinha, président-directeur général de ReNew. mentionné.

