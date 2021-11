L&T Tech Services cherche à acheter des sociétés en Amérique du Nord et en Europe

LTTS avait enregistré des revenus de 737 millions de dollars au cours de l’exercice 21.

L&T Technology Services (LTTS), une filiale de Larsen & Toubro (L&T), cherche à acquérir des sociétés en Amérique du Nord et en Europe, avec un ticket d’entrée de 50 à 75 millions de dollars, afin d’augmenter sa présence offshore. L’acquisition fait partie de la stratégie des «six gros paris» de la société, qui lui permettra de toucher un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars d’ici le troisième trimestre de l’exercice prochain, puis de 1,5 milliard de dollars d’ici l’exercice 25. LTTS avait enregistré des revenus de 737 millions de dollars au cours de l’exercice 21.

« Nous poursuivons activement des acquisitions et nous avons une équipe dédiée qui examine les cibles de façon continue. Nous recherchons des acquisitions dans trois domaines distincts, à savoir la technologie automobile, la technologie médicale et les éditeurs de logiciels indépendants (ISV) », a déclaré Amit Chadha, directeur général et directeur général de LTTS, à FE lors d’une interaction.

«Ce sont des espaces blancs que nous avons en tête pour renforcer davantage les capacités. La taille du billet de 50 à 75 millions de dollars serait beaucoup plus élevée que nos acquisitions passées, qui étaient de l’ordre de 20 à 25 millions de dollars », a-t-il ajouté. Au cours des quatre dernières années, LTTS, la branche des services technologiques de L&T, avait acquis la société américaine Esencia Technologies pour 27 millions de dollars (juin 2017), la société Graphene Semiconductor Services de Bengaluru pour 12,9 millions de dollars (octobre 2018) et la société texane Orchestra Technology pour 25 millions de dollars (octobre 2020).

Dans le cadre de sa stratégie de « grands paris », la société de technologie et d’ingénierie se concentre sur six segments : véhicule électrique autonome et connecté (EACV), 5G, med-tech, intelligence artificielle et produits numériques, fabrication numérique et durabilité. énorme potentiel de croissance », a-t-il ajouté.

LTTS, qui possède des laboratoires 5G à Bengaluru et Mysuru au Karnataka, et à Dallas aux États-Unis, cherche également à obtenir une licence de spectre pour son campus de Mysuru afin de mener des tests sur les soins de santé, les machines et la sécurité des employés.

« Nous constatons une traction avec les fabricants de chipsets, les entreprises d’électronique grand public, les opérateurs et même les entreprises de brique et de mortier dans la 5G », a déclaré le PDG de LTTS, Amit Chadha. Sur la 5G, la société travaille sur le développement de nouveaux produits, les tests et l’automatisation, les laboratoires en tant que service, l’assurance réseau, les cas d’utilisation et les réseaux privés. La clientèle de l’entreprise comprend des fabricants de chipsets, des fabricants d’appareils et des fournisseurs d’équipements.

LTTS, qui avait embauché 1 200 freshers au cours des deux derniers trimestres, prévoit d’ajouter 2 000 freshers supplémentaires au cours des deux prochains trimestres. La majorité des freshers seraient embarqués au troisième trimestre.

Près de 26 % des 17 900 employés de l’entreprise (au 30 septembre) sont maintenant de retour en fonction, tandis que LTTS s’attend à ce que 80 à 90 % du total des employés travaillent depuis leur bureau au cours des 2-3 prochaines années. La société s’attend à ce que son cycle économique revienne à la normale à partir de l’année civile prochaine.

