L&T vise à être neutre en carbone d’ici 2040, neutre en eau d’ici 2035

Le major de l’ingénierie Larsen & Toubro (L&T) a déclaré jeudi qu’il s’efforçait de devenir une entreprise « net zéro » et s’était fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et la neutralité de l’eau d’ici 2035. La société, qui a lancé son quatrième rapport intégré, ‘ Sustainable Progress for a Better World », a réaffirmé son engagement à intégrer ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Une entreprise nette zéro atteint un état dans lequel les activités de l’entreprise n’entraînent aucun impact net sur le climat des émissions de gaz à effet de serre, atteint un équilibre durable entre la disponibilité et la demande d’eau et élimine les déchets solides envoyés aux décharges. L’objectif de l’entreprise d’atteindre la neutralité carbone est bien en avance sur l’échéance de l’Accord de Paris de 2050.

« Nous réaffirmons notre vision, nos politiques, nos cadres, nos feuilles de route et nos plans d’action sur l’ESG. Notre feuille de route ESG s’alignera sur notre plan stratégique quinquennal – Lakshya 2026 – et reflétera notre engagement envers le leadership climatique, la gestion de l’eau, l’économie circulaire, la chaîne d’approvisionnement verte, la biodiversité et les offres vertes. Conformément à la poussée mondiale sur l’ESG, nous nous préparons à un changement radical de nos ambitions pour atteindre de nouveaux sommets », a déclaré SN Subrahmanyan, PDG et directeur général de L&T.

