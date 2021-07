LTC atteindra probablement à nouveau 147 $ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Litecoin montre un élan haussier probable au-delà de 144 $. Le prix LTC franchit la résistance actuelle trouvée à 143 $. La paire LTC/USD affichant une faible volatilité devrait rester haussière.

Le prix du litecoin a oscillé entre 100 $ et 148 $ au cours du mois de juillet. Le 19 juillet, le prix LTC a atteint son niveau le plus bas à 104 $. Alors que le plus haut mensuel a été observé le 4 juillet lorsque la paire LTC/USD avait atteint le plus haut de 147 $. Depuis lors, la crypto-monnaie a vu une dynamique baissière s’emparer du marché. La tendance baissière s’est poursuivie au cours des cinq prochains jours lorsque le prix a atteint le plus bas pour ensuite reprendre un élan haussier à partir de ce moment-là vers la barre des 147 $.

Graphique LTC/USD sur 4 heures : la faible volatilité règne en maître

Sur le graphique en chandeliers de 4 heures, le LTC/USD affiche une volatilité comparativement faible par rapport à la semaine dernière. Un modèle de type tête et épaules inversé a déjà poussé le prix au-dessus de la barre des 135 $ qui se situe à 144,76 $ au moment de la rédaction. La volatilité de la crypto-monnaie sur la bande de Bollinger montre également une baisse prometteuse dans la zone de volatilité.

Graphique Litecoin 4 heures : Source : Trading View

Le volume se situe dans la partie inférieure avec des bougies vertes en tête du marché au cours des dernières 24 heures. Alors que la moyenne mobile sur 9 jours montre également une hausse prometteuse du prix qui devrait se poursuivre à moins d’être interrompue par un autre modèle.

Mouvement des prix LTC au cours des dernières 24 heures : le graphique sur 1 jour confirme la dynamique haussière

Le graphique en chandeliers à 1 jour pour LTC/USD confirme davantage l’élan haussier que connaît la pièce au moment de la rédaction. Il ressort du graphique que le LTC/USD a montré une très forte volatilité au cours des mois de mai et juin. Mais au mois de juillet, le LTC/USD affiche une très faible volatilité.

Graphique d’analyse des prix Litecoin 1 jour: Source Trading View

Depuis début juillet, la volatilité a d’abord baissé, puis la dynamique baissière a été repoussée par la dynamique haussière dans le but de contrôler le marché. Après la mi-juillet, la dynamique baissière a été complètement mise à l’écart, comme le montre l’analyse des prix du Litecoin. On peut voir l’élan baissier reprendre forme au cours de la dernière heure, mais en même temps, l’élan haussier est vu repousser le prix dans l’élan haussier.

Le faible volume des transactions aide la dynamique baissière à prendre le contrôle du marché, tandis que la faible volatilité et les moyennes mobiles aident la crypto-monnaie à rester à flot dans la dynamique haussière.

Indicateurs techniques du prix du Litecoin, source : Trading View

Sur les 26 indicateurs techniques dont nous disposons, 10 sont au signal d’achat et huit au neutre, ce qui donne une position forte pour l’achat. D’autre part, seuls 8 indicateurs sur le total indiquent un signal de vente selon l’analyse des prix du Litecoin. Sur les 11 indicateurs d’oscillateur au total, 2 sont chacun sur l’achat et la vente tandis que 7 sont neutres. Sur les 15 indicateurs de moyenne mobile, huit donnent un signal d’achat, un est au neutre et six sont sur un signal de vente.

Conclusion de l’analyse des prix du litecoin : le LTC/USD augmente progressivement

Le litecoin bénéficie d’une bonne dynamique haussière et le volume des échanges est le seul inconvénient au moment de la rédaction. Si le volume des transactions augmente, la pièce maintiendra très probablement le support actuel et dépassera le niveau de résistance à 145 $ et au-delà des sommets selon l’analyse des prix Litecoin. D’un autre côté, si la dynamique baissière parvient à contrôler le marché, elle peut tomber au niveau de 130 $ avant de retester la résistance de 140 $.

