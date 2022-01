LTC Crypto pourrait avoir un avantage limité sans les applications et les utilisations de Defi

Litecoin (CCC :LTC-USD) a connu une période approximative de trois mois depuis qu’il a atteint 294,56 $ le 10 novembre. Au 6 janvier 2022, il se négociait à 137,06 $, ce qui lui a valu une perte d’environ 157 $ au cours des deux derniers mois. Il s’agit d’une baisse significative d’environ 53 % au cours de cette courte période de temps. Cela montre que la crypto LTC peut être tout aussi volatile que certaines des cryptos plus petites.

Source : Shutterstock

À l’heure actuelle, le Litecoin a toujours une capitalisation boursière de 9,25 milliards de dollars. Cela le place au rang de numéro 24 parmi les meilleures crypto-monnaies au monde. C’est juste derrière Algorand (CCC :ALGO-USD), dont je viens de parler également.

DEVELOPPEMENTS récents

Litecoin est un crypto peer-to-peer sécurisé axé sur les transactions de paiement. À l’heure actuelle, le Litecoin est accepté chez 3 183 marchands dans le monde. C’est contre 3 111 en octobre 2021 lorsque Cointelegraph a écrit sur le sujet. À l’époque, le site indiquait que le LTC était à un « niveau record ».

Récemment, Litecoin a subi une mise à niveau et il semble approcher de la fin de ce processus.

Par exemple, un article récent de Medium décrivait les mécanismes d’une version « testnet » de la technologie du grand livre distribué, c’est-à-dire la blockchain. Le résultat net est que le Litecoin sera beaucoup plus sécurisé en tant que mécanisme de paiement et de clôture des transactions.

Où cela laisse LTC Crypto

Comme je l’ai souligné dans un article précédent, LTC crypto dispose désormais d’une carte de débit virtuelle. Cela l’aidera à être mieux acceptée par plus de commerçants.

Litecoin a indiqué à l’époque que cela lui donnerait une exposition à 50 millions de commerçants dans le monde. Cela peut permettre à de nombreuses personnes d’utiliser le Litecoin pour acheter, vendre et échanger des actifs et des transactions. Cela pourrait également aider à augmenter la valeur des jetons crypto LTC.

Cependant, à long terme, le Litecoin souffre d’un inconvénient majeur, limitant sa capacité à augmenter beaucoup plus. C’est son manque de fonctions de contrat intelligent des blockchains de crypto-monnaie comme Ethereum (CCC :ETH-USD), Pois (CCC :DOT-USD) et Solana (CCC :SOL-USD).

En conséquence, Litecoin a un attrait limité pour un certain type d’investisseur en crypto-monnaie qui souhaite investir dans des applications DeFi (finance décentralisée) et des cryptos associées.

Jusqu’à ce que Litecoin puisse améliorer son statut en ayant plus de cas d’utilisation autres que les paiements et la technologie associée, sa valeur sera limitée. Il peut croître verticalement, c’est-à-dire avec plus de points de paiement, mais pas horizontalement, avec plus d’applications et de cas d’utilisation.

Cependant, cela ne signifie pas que les utilisations de Litecoin ne peuvent pas accéder aux applications DeFi et aux opportunités dans d’autres crypto-monnaies, en particulier Ethereum. Par exemple, un nouveau réseau appelé pNetwork, qui utilise des pTokens, permet aux utilisateurs de Litecoin d’accéder aux applications basées sur Ethereum.

De plus, en juin, une nouvelle crypto appelée WanChain (CCC :WAN-USD), avec une valeur marchande de 109,97 millions de dollars, a trouvé une solution pour permettre au Litecoin de s’intégrer à diverses applications DeFi.

Que faire avec LTC Crypto

Néanmoins, la voie à suivre pour Litecoin semble être principalement l’ajout de plus de commerçants et de points de paiement tels que les cartes de débit et VISA pour Litecoin.

Cependant, cela le laisse derrière dans l’énorme mouvement vers tout ce qui concerne DeFi et la finance décentralisée alternative. Cela pourrait être un obstacle sérieux pour que la crypto LTC augmente beaucoup plus que sa valeur marchande actuelle, autre que pour la croissance de son côté paiement.

Donc, au mieux, je pense que la crypto LTC a peut-être 20% à 30% de plus à augmenter à moins qu’elle ne puisse montrer que son utilité s’étend au-delà des simples paiements. La raison en est que le Litecoin ne remplacera jamais Bitcoin (CCC :BTC-USD) comme réserve de valeur.

Mais même en tant que mécanisme de paiement décentralisé, il pourrait devenir populaire. Mais cela pourrait être entravé par la part de marché de certains autres cryptos comme Solana, qui offrent également des mécanismes de paiement et des applications DeFi.

A la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position (directe ou indirecte) dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et Newsbreak.com dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.