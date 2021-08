LTC est prêt pour 150 $ de haut ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Litecoin montre une formation de tête et d’épaule inversée sur le graphique en 4 heures. Le volume de Litecoin indique également une bonne augmentation du marché. LTC/USD devrait bientôt atteindre la barre des 149 $. Les ours ont été vaincus par les taureaux au cours des dernières 24 heures.

L’analyse des prix du Litecoin montre qu’après beaucoup de consternation et de lutte entre les dynamiques baissière et haussière, les taureaux ont maintenant repris le contrôle du marché pour mener la crypto-monnaie vers de nouveaux sommets. Le prix du litecoin a atteint 146,61 $ selon notre analyse précédente, pour céder aux sommets inférieurs autour de la barre des 142,44 $ aujourd’hui. Cependant, l’élan haussier gagne très rapidement sur l’élan baissier après la forte baisse de trois dollars plus tôt dans la journée.

Analyse du prix du Litecoin : le graphique en 4 heures montre un élan de tête et d’épaule

Le graphique en chandeliers de quatre heures montre qu’une petite réserve d’élan se forme sur le graphique. Le graphique en chandeliers montre que la dynamique baissière cède maintenant la place à un mouvement haussier dans les prochaines heures qui peut faire remonter le prix vers la barre des 147,50 $.

Source du graphique du prix du litecoin sur 4 heures : vue du trading

Le volume des échanges sur le graphique montre également une situation prometteuse pour que la dynamique haussière prenne le contrôle du marché et fasse monter le prix. Le volume des échanges est principalement dans les verts, ce qui montre que la petite tendance baissière s’écarte maintenant pour la paire LTC/USD et entraîne le marché dans le mouvement haussier.

Le prix du litecoin affiche une augmentation constante sur le graphique à 1 jour

Le graphique d’un jour pour la paire LTC/USD indique également une forte dynamique haussière prenant le dessus sur le marché dans la prochaine moitié de la journée. Le graphique montre une augmentation constante du prix du Litecoin dans les heures à venir.

Source du graphique sur 1 jour du prix du Litecoin : vue de trading

Le volume des échanges pour la crypto-monnaie montre également une tendance haussière prometteuse avec de légers indices baissiers ici et là, au cours des derniers jours. Les dernières 24 heures ont été principalement haussières pour la paire LTC/USD et si les taureaux parviennent à maintenir les niveaux de support actuels trouvés à 142 $, le LTC/USD peut monter jusqu’à 150 $.

De plus, la bande de Bollinger montre une légère augmentation de la volatilité aujourd’hui par rapport à ces derniers jours pour la crypto-monnaie. La volatilité légèrement plus élevée permet de légers indices d’un élan baissier au sein d’un élan largement haussier, mais est incapable de donner aux ours le contrôle du marché. L’indice de force relative (RSI) se situe à 60, montrant un volume de négociation sain pour la paire au moment de la rédaction.

Source du graphique des indicateurs techniques du prix du Litecoin: Trading View

Sur un total de 26 indicateurs, neuf indicateurs sont en position d’achat, sept indicateurs en position neutre et 10 indicateurs en position de vente. Cependant, sur les 11 indicateurs d’oscillateur, six indicateurs sont neutres, un à l’achat et quatre à la vente poussant le marché vers la vente. Mais sur les 15 indicateurs de moyenne mobile, huit indicateurs sont en position d’achat, un en position neutre et six indicateurs en position de vente, poussant le marché vers l’achat. La position globale du marché est neutre en raison des différences dans les indicateurs.

Conclusion

Le prix du litecoin évolue dans une dynamique haussière et si la tendance n’est pas interrompue par la dynamique baissière, la crypto-monnaie devrait atteindre le nouveau sommet à 147 $ et peut-être au-dessus de la barre des 150 $. Si l’élan haussier ne parvient pas à maintenir les niveaux de support actuels, il est susceptible de retomber sous la barre des 140 $ avant de retester les nouveaux sommets.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.