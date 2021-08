LTC fait face à une forte résistance à 137,64 $ Crypto new media

TL;Répartition DR

Graphique d’analyse des prix du Litecoin indiquant une forte résistance à 137,64 $. Le dernier graphique montre une ligne de tendance haussière. Un soutien suffisant est trouvé à 135,18 $

Le prix du litecoin descend lentement vers la baisse, montrant une domination baissière sur le marché. La dernière mise à jour montre que le prix diminue constamment au lieu de dépasser la résistance de 139,89 $.

Les derniers jours ont montré un fort contrôle des taureaux sur le marché, ce qui a entraîné une tendance continue des chandeliers rouges. Il y a eu un changement majeur par rapport à la semaine précédente, qui offrait toujours des signes haussiers du prix du Litecoin.

Analyse des prix du litecoin : le graphique en 4 heures montre une forte tendance baissière

Le graphique de 4 heures montre une ligne de tendance à la baisse, avec une baisse constante du prix par rapport à la semaine précédente. Il y a eu certains retracements haussiers, comme détecté dans le graphique. Pourtant, le prix du marché descend constamment en dessous de la résistance de 137,64 $, ce qui est un signe négatif. D’autre part, l’indicateur de bande de Bollinger nous montre sa moyenne à 139,89 $.

Si nous avançons et parlons de l’indicateur de moyenne mobile, il se situe à 139,86 points dans la situation actuelle. Le bord supérieur de la bande de Bollinger est à 144,61 $, tandis que le bord inférieur est fixé à 135,18 $. Les bandes de Bollinger affichent une volatilité décroissante pour le marché, signe qu’une tendance haussière pourrait être attendue.

Graphique LTC/USD sur 4 heures. Source : vue de négociation

Selon le tableau des prix du Litecoin sur 4 heures, l’indice de force relative (RSI) est fixé à 43,05, ce qui est un score moyen. On peut supposer que dans les semaines à venir, ce nombre peut augmenter et atteindre le seuil de surachat. Ce nombre est actuellement dans une position neutre, ce qui signifie que les taureaux et les ours s’efforcent de dominer, s’équilibrant ainsi.

Le graphique des prix du litecoin sur 1 jour indique une dynamique baissière

Le graphique sur 1 jour du prix du litecoin montre aux experts une tendance baissière à la baisse à 137,75 $ de résistance. Au cours de la semaine dernière, la tendance globale a été haussière de manière inattendue, qui a progressivement changé aujourd’hui. Le chandelier rouge indique une tendance baissière à venir qui pourrait s’inverser si les circonstances sont favorables.

Dans le graphique LTC/USD à 1 jour, la bande de Bollinger nous montre une résistance remarquable à 130,73 $. Si nous nous dirigeons vers ses extrêmes, alors l’extrémité supérieure et l’extrémité inférieure se situent à 153,25 $ et 108,22 marks, précisément. Pourtant, la volatilité semble diminuer pour la dynamique baissière actuelle, prédisant un retournement du marché en fin de mois.

Graphique LTC/USD 1 jour. Source : vue de négociation

Le score RSI tel que visible sur le graphique montre un nombre de 52,07, ce qui est un indicateur positif. Cela pourrait être favorable pour le prix du Litecoin et pourrait le porter au-dessus de la limite RSI la plus élevée, dépassant le seuil de surachat. Pendant ce temps, la moyenne mobile nous montre une résistance de 141,38 $, qui va même au-delà de la résistance actuelle de 137,75 $.

Graphique des indicateurs techniques LTC/USD. Source : vue de négociation

Les indicateurs de prix du Litecoin évoluent dans le sens de la vente, amenant la tendance du marché vers le côté baissier. Sur les 26 indicateurs techniques au total, 11 indicateurs se situent en position de vente et sept en position d’achat, montrant la supériorité des vendeurs sur le marché. Ils peuvent essayer de vendre leurs actifs pour se remettre de leurs pertes, faisant ainsi baisser le prix du marché.

La moyenne mobile nous montre que les neuf indicateurs sont au point de vente tandis qu’un certain nombre de six indicateurs sont à l’état d’achat. Les oscillateurs, en revanche, sont au nombre de deux au niveau de la vente tandis qu’un reste au stade de l’achat, tandis que huit sont neutres.

Cela nous montre également pourquoi le score RSI est au nombre moyen, car les vendeurs et les acheteurs se battent pour la position supérieure. Cela a entraîné un plus grand nombre de vendeurs, indiquant une baisse majeure du prix du Litecoin.

Conclusion de l’analyse des prix du litecoin : LTC sous emprise baissière à court terme

En passant à la fin, nous pouvons dire que le scénario actuel du marché n’est pas le plus adapté au prix du Litecoin. Le prix fait face à une forte résistance à 137,86 $, tandis que le graphique en 4 heures nous montre toujours un meilleur score RSI. Si le prix du marché de la crypto-monnaie reste supérieur au niveau de support de 108,22 $, nous pourrions alors connaître une tendance haussière dans les prochains jours. Mais si la tendance baissière actuelle suit, le prix du Litecoin pourrait tomber en dessous du point de 137,86 $, ce qui ferait encore baisser sa valeur.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.