LTC fort à 174 $ après la baisse des prix Crypto nouveaux médias

in

TL;Répartition DR

L’analyse du prix du Litecoin révèle que la crypto-monnaie est forte à 174 $. Un support solide se trouve actuellement à 172 $. Forte résistance si elle se trouve actuellement à 175 $.

L’analyse du prix du litecoin révèle que la crypto-monnaie se maintient à 174 $ après une baisse baissière qui a ramené le prix à 172,75 $. Au cours des dernières 24 heures, la crypto-monnaie a baissé de 4,21% et de 6,99% au cours des sept derniers jours. Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie fluctue entre les fourchettes de prix de 173 $ et 174 $. La tendance globale du marché est actuellement très imprévisible, car les principales devises, Bitcoin et Ethereum, traversent une période de correction.

Le graphique des prix LTC/USD à 1 jour révèle des croisements baissiers

Le graphique en chandeliers d’analyse des prix du Litecoin sur une journée révèle plus d’un croisement baissier. La bande supérieure de Bollinger posant la marque de résistance la plus forte se trouve à 189,56 $. Le premier croisement baissier est marqué par la moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9), qui se situe à 176,97 $. Alors que le deuxième croisement baissier est marqué par la moyenne des bandes de Bollinger, trouvée à 173,96 $, ce qui montre que les ours contrôlent toujours la tendance des prix du Litecoin.

Graphique en chandeliers des prix LTC/USD sur 1 jour. Source : vue de négociation

La bande inférieure de Bollinger se situe à 163,67 $ au moment de la rédaction. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique d’un jour se situe à 53,84, ce qui se situe bien dans la plage neutre pour le roi de la crypto-monnaie.

Analyse des prix du Litecoin : le graphique en chandeliers de 4 heures révèle une certaine place pour les taureaux

Le graphique en chandeliers d’analyse des prix du Litecoin sur quatre heures montre une certaine marge de manœuvre pour que les taureaux reprennent rapidement le contrôle ; Cependant, il existe également un croisement baissier sur cette période. La bande supérieure de Bollinger marque la plus forte résistance à 179,29 $. Alors que le croisement baissier est présenté par la moyenne mobile sur neuf jours trouvée à 175,32 $, tandis que le prix LTC fluctue entre 173 $ et 174 $.

Graphique en chandeliers de prix LTC/USD sur 4 heures. Source : vue de négociation

D’un autre côté, la moyenne des bandes de Bollinger reste juste en dessous du prix actuel au score de 173,56 $, fournissant le premier point de support. La bande inférieure de Bollinger se situe à 167,83 $. L’indice de force relative montre également de meilleurs résultats que le graphique des prix sur un jour, où la valeur trouvée est de 48,15. Cette valeur se situe bien dans la zone neutre, inclinant légèrement vers la marque de survente.

Conclusion de l’analyse du prix du Litecoin

L’élan baissier contrôle en grande partie la tendance du mouvement des prix du Litecoin au moment de la rédaction. Le prix du litecoin est passé de 177 $ à 172 $ dans un crash flashy; cependant, la crypto-monnaie a réussi à rester forte à 174 $ malgré la baisse. Si les niveaux de support actuels persistent, la crypto-monnaie est susceptible de retester la forte résistance de 175 $ et de 177 $ au-dessus. Si les niveaux de support actuels faiblit, la crypto-monnaie est susceptible de tomber en dessous de la fourchette de 170 $ ou même en dessous de cette fourchette de prix. La tendance globale du marché est atone avec des teintes baissières ici et là, mais le Litecoin a trouvé un solide soutien pour le moment.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.