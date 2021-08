LTC franchit 165 $ en route vers un objectif majeur de 191 $ Crypto new media

in

TL;Répartition DR

Le prix du litecoin est haussier après que les acheteurs aient pris de l’élan du jour au lendemain et franchissent 165 $. Selon Coin Market Cap, le litecoin est classé 15e par capitalisation boursière. Au moment d’écrire ces lignes, le Litecoin se négocie à 167 $ par rapport au dollar américain.

Analyse des prix du Litecoin : aperçu général des prix

Le prix du litecoin est haussier après que les acheteurs aient réussi à créer plus d’élan du jour au lendemain et à franchir l’obstacle du prix de 165 $. Les taureaux se battent pour maintenir une poursuite à la hausse vers la région des 170 $.

Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies évolue avec une zone baissière. Bitcoin a perdu 3,72% au cours des dernières 24 heures, tandis que l’ETH a perdu 5,24%. Dogecoin et Solana ont perdu respectivement 10 et 8%. Le plus performant est le jeton de protocole de prêt ALPACA, qui a gagné 22% au cours des dernières 24 heures.

Mouvement du prix du Litecoin au cours des dernières 24 heures :

Dans notre analyse des prix du Litecoin aujourd’hui, le LTC/USD s’est négocié dans une large fourchette quotidienne de 162 $ à 170 $ après que les taureaux ont réussi à franchir la résistance à 169 $ et ont brièvement touché la fourchette de prix de 170 $. La large fourchette suggère une volatilité élevée des prix, à l’avantage des swing traders et des day traders.

Le volume des transactions de Litecoin au cours des dernières 24 heures a diminué de 9,34% pour un total de 2,2 milliards de dollars. D’autre part, la capitalisation boursière de la pièce a connu une baisse de 8,34 % pour un total de 11,1 milliards de dollars. Selon Coin Market Cap, Litecoin est classé 15e par capitalisation boursière.

Graphique LTC/USD sur 4 heures : LTC dépasse les 170 $ et atteint un sommet quotidien plus élevé

Sur le graphique des prix du Litecoin en 4 heures, nous pouvons observer que le LTC/USD passe rapidement de 164 $ à la région de 168 $. La résistance se situe à 169 $, ce qui est un gros obstacle entre les taureaux et un prix supérieur à 170 $.

Cependant, un nouveau creux a été fixé au cours de la séance de négociation tôt le matin à environ 162 $, ce qui a marqué une forte tentative des ours pour détourner l’élan de Litecoin. Jusqu’à présent, Litecoin a gagné plus de 60% dans le niveau de support de 160 $.

La percée du 7 août à partir d’un double fond a marqué la prochaine étape de Litecoin vers l’objectif majeur de 191 $. Il y a des chances de retracement vers la ligne de tendance ascendante de juillet près de 163,92 $, après quoi la pièce rebondira à 170 $ et maintiendra probablement son élan contre 190 $.

Au moment de la rédaction de cet article, le Litecoin se négocie à 167 $ contre le dollar américain.

Source : TradingView

Conclusion de l’analyse du prix du Litecoin

L’analyse des prix du litecoin est haussière alors que les taureaux tentent de repousser la barre des 170 $ et d’établir de nouveaux sommets. Tôt ce matin, les taureaux ont pu atteindre ce sommet et créer activement un élan pour un objectif à long terme de 191 $.

Lien source