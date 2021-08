LTC montre une ferme détermination à rester au-dessus de 170 $ Crypto nouveaux médias

in

Litecoin a montré des signes de soutien à court terme se formant à 165 $ LTC/USD La paire a montré des verts après avoir chuté à 162 $ au cours des dernières 24 heures. La barre des 200 $ semble un objectif réaliste pour la fin de l’année

L’analyse des prix du litecoin suggère que la crypto-monnaie est sur le point de trouver un support à court terme au-dessus de la barre des 165 $. Après avoir chuté hier à près de 160 $, les taureaux ont couvert le marché LTC au cours des dernières 24 heures. Les sommets de la semaine dernière qui ont propulsé le LTC à la fin des années 170 se sont brisés hier alors que les vendeurs sont descendus à 162,66 $.

Cependant, le support a démarré autour de cette marque et la 6ème plus grande crypto-monnaie au monde est rapidement revenue au-dessus du nouveau niveau de support attendu de 165 $. Au moment d’écrire ces lignes, la paire LTC/USD se situe juste en dessous de 170 $ à 169,83 $ et cherche à prendre de l’élan à partir d’ici à court terme.

Après quelques jours, les principales crypto-monnaies ont subi de légères corrections au cours des dernières 24 heures. Bitcoin (BTC) est passé de 0,3% par rapport au chiffre psychologique de 46 000 $ à 45 728 $. De même, Ethereum (ETH) a chuté de 1,7% pour se situer juste au-dessus de la barre convoitée de 3000 $.

Les Altcoins ont subi des corrections similaires, à l’exception de Cardano (ADA), qui a augmenté de 4% pour s’établir à 2,24 $. La plus grosse brèche a été observée à Solana (SOL) après son retrait d’une ascension antérieure dans les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Analyse du prix du litecoin : renforcement positif de l’entrée sur le marché au cours des dernières 24 heures

Le comportement du marché sur 24 heures pour LTC suggère que les taureaux tentent de renforcer le prix autour de 170 $. Après une baisse hier alors que le prix a touché aussi bas que 163 $ à un moment donné, les taureaux sont entrés pour clôturer la journée à 166,75 $, présentant un modèle de marteau haussier. Comme prévu, les dernières 24 heures ont montré des verts, ce qui suggère qu’il y a eu plus d’achats sur le marché.

Malgré le nouveau support apparent à court terme à 165 $, la valeur supérieure des bandes de Bollinger plafonne toujours à 190 $, suggérant que nous sommes encore loin de la barre des 200 $.

Analyse des prix du Litecoin : Tableau des prix LTC sur 24 heures. Source : TradingView

Paire LTC/USD affichant un comportement mitigé sur un graphique en 4 heures

Les chandeliers des 4 dernières heures pour le commerce LTC/USD suggèrent un comportement mitigé, où après la poursuite initiale des tendances baissières d’hier, la paire a rebondi pour atteindre la barre convoitée de 170 $. Cependant, l’indice de force relative (RSI) se situe juste au-dessus de 60, ce qui suggère que les tendances actuelles surévaluent l’actif. D’après les tendances de 4 heures, on peut suggérer que la volatilité s’installe et que la tendance haussière actuelle est due à court terme, avant qu’une correction ne s’enclenche et que le support précédent à 165 $ ne soit reconstruit.

Analyse des prix du litecoin : graphique en chandeliers LTC sur 4 heures. Source : TradingView

Analyse du prix du Litecoin : Conclusion

Litecoin devrait trouver un nouveau niveau de support à environ 165 $, selon la tendance positive du marché observée au cours des dernières 24 heures. Selon la tendance actuelle, les taureaux sont entrés sur le marché et tentent de dépasser la barre des 170 $, et ce avec succès à court terme.

Cependant, une correction mineure semble s’imposer avant la prochaine poussée et des ventes sont attendues. À long terme, le prochain objectif reste la barre des 200 $, dont les attentes se sont intensifiées après des derniers jours positifs pour le jeton.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.