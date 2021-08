LTC oscille autour de 140 $ alors que les taureaux montent sur un canal de prix ascendant Crypto new media

TL;Répartition DR

L’analyse des prix du Litecoin devient neutre avec le premier support majeur à 136 $ Le niveau pivot à 143 $ s’avère être un niveau difficile à franchir LTC/USD fait face à la première résistance majeure à 147 $

Le litecoin a connu un début de journée mitigé, qui a commencé à augmenter tôt le matin pour atteindre un sommet intrajournalier de 149,87 $ avant de s’inverser. Litecoin a franchi deux niveaux de résistance majeurs ces derniers jours à 147 $ et 149 $.

Le renversement a vu la valeur du Litecoin plonger à un creux intrajournalier de 138,14 $. Le litecoin est tombé à 142 $ avant un rebond partiel.

Mouvement du prix du Litecoin au cours des dernières 24 heures : oscillant entre les niveaux de support

Graphique des prix du Litecoin sur 1 jour Source : TradingView

Le prix du litecoin se comporte bien sur le marché, le LTC/USD se négociant au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Une hausse de 1,8 pour cent a été constatée quotidiennement. Les formations de bougies des derniers jours respectent le mouvement haussier actuel. Passer en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours pourrait positionner le prix du marché en baisse selon l’analyse du prix du Litecoin.

Pendant ce temps, le support se situe autour de la moyenne mobile de 21 jours à 130$. Une onde du nord pourrait voir un mouvement élevé au-dessus de la limite supérieure du chenal. Le prix du Litecoin semble évoluer parallèlement au canal ascendant selon l’analyse des prix du Litecoin.

Le prix du Litecoin recule par rapport au sommet quotidien établi plus tôt dans la journée. Pendant ce temps, même si le prix tombe en dessous de notre prévision, cela pourrait toujours déclencher des achats intenses à des niveaux de résistance de 170 $, 180 $ et 190 $.

Graphique LTC/USD sur 4 heures : accumulation avant la hausse ?

Graphique des prix du Litecoin sur 4 heures Source : TradingView

D’un autre côté, le prix du Litecoin peut osciller près du niveau de support à 138 $. C’est le plus bas quotidien actuel. Si le prix du Litecoin tombe en dessous du niveau de support de 125 $, il est susceptible de baisser jusqu’à son point de support le plus proche à 125 $.

En attendant, le support est à l’EMA de 21 jours pour que les prix chutent potentiellement en dessous de 120 $, 110 $ ou même aussi bas que 100 $ s’il y a suffisamment de volume de vente. Plus important encore, l’indicateur technique Relative Strength Index indique que le marché peut franchir environ 60 si la tendance à la hausse de la ligne de signal se poursuit.

Les acheteurs encaissent en ce moment tandis que Bitcoin plonge en dessous de la moyenne mobile de 21 jours. Sur le front LTC/BTC, les choses ne sont pas très différentes non plus. Pendant ce temps, du point de vue du contrôle haussier, le niveau de résistance le plus proche est à 3800 SAT, et au-dessus en tant qu’indicateur technique, le RSI (14) dépasse le niveau 40. L’AM de 9 jours est toujours inférieure à l’AM de 21 jours. Cela pourrait signifier que le marché pourrait rester baissier.

Conclusion de l’analyse des prix du Litecoin : les haussiers perçoivent un canal de prix en hausse

Après une matinée légèrement mitigée, Litecoin avait fait face à une baisse à 139,93 $, puis a à nouveau testé le niveau de 141,36 $. La paire LTC/USD a oscillé sans toucher aucune région de support et de résistance à proximité.

L’analyse des prix du Litecoin montre que la paire doit passer au-dessus du pivot de 143 $ pour lancer le jeu vers la résistance de 147 $. Le soutien plus large du marché jouerait un rôle majeur pour dépasser les niveaux de 145 $. Si Bitcoin ne se rallie pas, il y aura une forte résistance à tout mouvement significatif plus haut.

Au cas où une cassure prolongée se produirait, LTC pourrait se diriger vers une résistance de 155 $. Un échec à dépasser le point 142,5 $ peut déclencher une autre vente.

Probablement, Litecoin ne continuera pas à se vendre et tombera en dessous du prix de 130 $. Le deuxième niveau de support à 131 $ devrait limiter les inconvénients de l’analyse des prix du Litecoin d’aujourd’hui.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.