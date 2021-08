LTC recule à 171,61 $ après le rejet de 180 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’analyse du prix du Litecoin montre une forte résistance à 178 $. Une diminution de la valeur marchande des SLD a été suspectée. Le niveau de support actuel est de 158,19 $.

La dernière analyse des prix du Litecoin montre une tendance baissière malgré ses diverses tentatives pour dépasser la résistance de 165 $. Au cours des dernières heures, LTC/USD a tenté de franchir la résistance actuelle à 167,25 $ mais a échoué. Une dérive baissière continue est observée si l’on passe en revue la variation de prix qui a eu lieu au cours des dernières heures. La pression constante des vendeurs a réduit la résistance au chiffre de 165,8 $, et les chandeliers rouges dominent sur le graphique d’aujourd’hui affichant le prix du Litecoin.

Graphique LTC/USD sur 4 heures : la lenteur des cours confirme le sentiment baissier

L’analyse horaire du prix du Litecoin montre des résultats décourageants pour les acheteurs d’aujourd’hui. L’indicateur des bandes de Bollinger se rétrécit progressivement et laisse présager une diminution de la volatilité globale de la crypto-monnaie. Comme la tendance d’aujourd’hui a été principalement baissière, il y a de fortes chances que la faible volatilité prédise une hausse haussière dans un avenir proche. La valeur moyenne des bandes de Bollinger dans le graphique sur quatre heures se situe à 167,25 $, comme le montre le graphique ci-dessous.

Pour aller de l’avant et discuter des statistiques de l’indicateur de moyenne mobile, celui-ci est présent au niveau de 171,05 $. Les bandes de Bollinger nous informent essentiellement sur les tendances les plus récentes du marché des crypto-monnaies et leurs divers effets sur la valeur future d’une pièce. Les deux extrémités des bandes de Bollinger nous donnent les valeurs suivantes ; la bande supérieure étant à 176,31 $ tandis que la bande inférieure est fixée à 158,19 $.

Graphique des prix du litecoin Source : Trading View

L’indice de force relative est confirmé par le graphique inférieur sous le graphique complet. Le graphique violet montre une valeur RSI de 52,30, ce qui est un chiffre moyen et il y a une forte probabilité qu’il touche le point de surachat avec un RSI de 70.

Prix ​​du litecoin : le graphique journalier donne des signaux baissiers pour le marché

De la vue d’ensemble et de l’analyse générale du graphique, on peut déduire que les taureaux et les ours ont fait preuve d’une forte concurrence au cours des deux derniers jours. Les bandes de Bollinger donnent une moyenne de 146,03 $ dans leur ensemble. Le point le plus élevé des bandes de Bollinger est présent à 171,3 $ de résistance. Alors que la valeur la plus basse de la bande de Bollinger est fixée à 120,79 $, comme l’a authentifié l’analyse approfondie du prix du Litecoin.

Tableau des prix LTC/USD 1 jour. Source : vue de négociation

Comme prédit précédemment par la volatilité, le RSI est également de 66,14, ce qui est un excellent signal pour le mouvement haussier. L’indicateur de moyenne mobile (MA) est de 156,52 $, qui est également incliné vers le côté baissier selon l’analyse effectuée.

Graphique des indicateurs techniques LTC/USD. Source : vue de négociation

Selon le graphique des indicateurs techniques d’aujourd’hui, il existe une tendance presque neutre avec une possibilité notable d’une future hausse des tendances haussières. Il y a un total de 26 indicateurs, et parmi eux, sept indicateurs sont en position de vente et neutre, tandis que 12 restent en position d’achat. Les moyennes mobiles nous montrent une forte tendance d’achat, avec trois indicateurs tendant vers la vente, un vers le neutre et onze vers l’achat.

Les indicateurs de l’oscillateur sont également très cruciaux pour déterminer la situation actuelle du marché et afficher le statut de vente. Quatre oscillateurs sont sous l’étiquette de vente, six sous le neutre et un oscillateur est sous l’étiquette d’achat selon l’analyse du prix du Litecoin.

Conclusion de l’analyse du prix du Litecoin

On peut prédire que les statistiques mises à jour montrent un mouvement baissier. Si nous regardons le graphique LTC/USD d’une journée d’aujourd’hui, il y a une résistance au prix de 165,79 $, pour être exact. La volatilité telle qu’elle apparaît sur les graphiques augmente progressivement, ce qui nous empêche de prédire les tendances futures exactes, mais surtout en faveur des taureaux car les derniers jours ont eu plus de retracements haussiers. Si le coût LTC/USD maintient le niveau de support actuel, il y a alors une chance suffisante qu’il atteigne un autre sommet au-dessus de 165,8 $.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.