LTC / USD approche le niveau de 125 $ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Litecoin – 27 juillet

Le prix du Litecoin change actuellement de mains à 121,46 $ alors que l’indicateur technique RSI (14) dépasse le niveau 40.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 150 $, 160 $, 170 $

Niveaux d’assistance : 90 $, 80 $, 70 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD se négocie actuellement autour de 121 $ et une fois qu’il parvient à dépasser la résistance potentielle de 120 $, la prochaine cible se situe à 125 $ où il se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, une poussée à partir d’ici pourrait envoyer le prix directement à environ 130 $, car la dernière augmentation des 24 heures est prise en charge au niveau de support de 115 $. Si le niveau actuel ne se maintient pas, le Litecoin (LTC) pourrait glisser en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours.

Prévision du prix du litecoin : le litecoin est-il prêt pour la hausse ?

En regardant le graphique journalier, les taureaux Litecoin reviennent maintenant sur le marché. Par conséquent, si les acheteurs peuvent déployer plus d’efforts et pousser le prix du marché au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours, le LTC/USD pourrait probablement atteindre les niveaux de résistance de 150 $, 160 $ ​​et 170 $ respectivement. De plus, tout mouvement haussier au-dessus de ces niveaux de résistance clés peut probablement encourager de nouveaux achats.

De plus, une cassure en dessous des MA de 9 et 21 jours peut provoquer une baisse encore plus profonde vers les supports critiques à 90 $, 80 $ et 70 $. Pendant ce temps, en regardant l’indicateur technique Relative Strength Index (14), le Litecoin peut avoir tendance à suivre une tendance à la hausse à mesure que la pièce se dirige vers le niveau 45, suggérant que le marché peut rester stable à la moyenne.

Par rapport à Bitcoin, le prix du Litecoin tente de franchir la moyenne mobile sur 9 jours, ce qui pourrait atteindre la résistance la plus proche à 3800 SAT. Par conséquent, à moins que cette résistance ne se maintienne effectivement et que le prix finisse par clôturer au-dessus, il n’y a peut-être aucune raison de s’attendre à un renversement haussier à long terme.

LTCBTC – Graphique quotidien

Cependant, amener le prix vers la limite inférieure du canal pourrait rafraîchir les plus bas sous 3400 SAT, car une éventuelle poursuite baissière pourrait probablement rencontrer le support majeur à 3300 SAT et en dessous. Les acheteurs peuvent pousser la pièce vers la résistance potentielle à 4100 SAT et plus. Plus encore, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est prêt à franchir le niveau 40, suggérant davantage de signaux haussiers.

