LTC/USD devrait atteindre 190 $ dans les prochaines 24 heures Crypto new media

L’analyse des prix du Litecoin montre une action d’achat importante Sur le graphique à 5 jours, la paire LTC/USD s’est négociée dans une tendance haussière enregistrant une augmentation de prix de 3%. Bitcoin se négocie à 48 000 $, ce qui représente un écart de -2,4%. Au cours des dernières 24 heures, le prix du LTC/USD a augmenté.

Analyse des prix du Litecoin : aperçu général des prix

Sur le graphique à 5 jours, la paire LTC/USD s’est négociée dans une tendance haussière enregistrant une augmentation de prix de 3 %. Le graphique d’analyse des prix du Litecoin sur 5 jours a démarré lorsque les taureaux contrôlaient le marché. Cependant, le premier jour, le prix des pièces a semblé baisser car les vendeurs avaient dominé le marché, faisant que les chandeliers rouges étaient plus nombreux que les chandeliers verts. Cette tendance négative des prix a été interrompue le troisième jour, LTC a vu une flambée des prix former un triangle ascendant.

Le prix est au-dessus de l’indicateur de dynamique de 40 périodes, ce qui signifie que le prix évolue dans une direction positive. De nombreux day traders préfèrent généralement les indicateurs de momentum pour obtenir une image claire de l’analyse des prix du Litecoin.

Source : Coin360

Bien que la plupart des actifs numériques soient prometteurs sur la carte thermique d’hier, la plupart des actifs numériques saignent aujourd’hui. Le plus gros actif numérique a connu une journée parfaite puisqu’il a atteint son objectif de 50 000 $. Cependant, il n’a pas fallu longtemps aux ours pour renverser la tendance haussière.

Bitcoin se négocie à 48 000 $, ce qui représente un écart de -2,4%. Ethereum a également enregistré un léger écart de seulement -0,96 %, tandis que la pièce Binance a enregistré un écart de plus de -2 %. L’analyse des prix du Litecoin montre qu’il ne va pas mal car il a enregistré un léger écart en pourcentage qui semble être annulé car de nombreux indicateurs signalent que le marché haussier du LTC est en route.

Mouvement du prix du Litecoin au cours des dernières 24 heures : tendance haussière

Au cours des dernières 24 heures, le prix du LTC/USD a augmenté. Cependant, le graphique d’analyse quotidienne du riz a commencé alors que les vendeurs avaient déjà pris le contrôle du marché LTC/USD et se préparaient à une chute. Les ours ont contrôlé le marché du Litecoin pendant près d’une heure avant que les acheteurs n’obtiennent un soutien au plus bas intrajournalier de 179,1 $, ce qui a marqué la fin de la tendance baissière et la tendance haussière a décollé.

Analyse des prix du Litecoin en 4 heures : le LTC/USD atteint un sommet intrajournalier

Sur le graphique d’analyse des prix sur quatre heures, la paire LTC/USD a enregistré des sommets intrajournaliers de 185,2 $. L’indicateur de taux de variation est au-dessus de la ligne médiane, ce qui signifie que la pression d’achat est plus importante que la vente.

Source : Tradingview

Les bandes de Bollinger sont étroites, indiquant que la paire LTC/USD connaît une faible volatilité. Le prix semble se rapprocher de la partie supérieure de Bollinger, ce qui signifie que le marché continuera d’être haussier, déclenchant une flambée des prix.

Analyse du prix du Litecoin : Conclusion

L’indicateur RSI s’est consolidé autour des régions de surachat, ce qui suggère que le marché est haussier. La plupart des données techniques indiquent que le Litecoin connaît un marché haussier qui n’est pas susceptible d’être renversé plus tôt. Le litecoin devrait atteindre 190 $ avant le début du week-end pour poursuivre la course haussière.

