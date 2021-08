LTC/USD fait un retour en dessous de 150 $ ⋆ Crypto new media

Prévision de prix Litecoin – 9 août

La prévision du prix du Litecoin montre que la pièce baisse dans le canal, car ses ventes pourraient être prolongées.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 185 $, 195 $, 205 $

Niveaux d’assistance : 120 $, 110 $, 100 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD change actuellement de mains à 148,62 $, en baisse par rapport au récent sommet de 157 $ atteint il y a quelques jours. Le prix du Litecoin évolue de manière synchrone autour de la moyenne mobile de 9 jours sur le marché et il est principalement influencé par le sentiment spéculatif et les facteurs techniques, tandis que les développements fondamentaux restent dans l’ombre.

Prévision du prix du litecoin : quel serait le sort du litecoin (LTC) ?

Comme le montre le graphique journalier, le prix du Litecoin est susceptible de passer en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours, car les taureaux n’ont pas réussi à tenir le terrain. Le retracement généralisé sur le marché pourrait pousser la pièce en dessous de la moyenne mobile de 21 jours avec le prochain support local situé à 300 $. En attendant, ce niveau est susceptible de limiter la correction et de servir de tremplin à une autre vague haussière.

Cependant, si la pièce continue de baisser, il est probable que la vente gagne du terrain avec le prochain accent sur les niveaux de support de 120 $, 110 $ et 100 $. A la hausse, la résistance initiale peut être créée au-dessus de la moyenne mobile sur 9 jours à 155 $ et les traders peuvent avoir besoin de voir un mouvement durable au-dessus de la limite supérieure du canal pour tester 170 $. Le nouveau mouvement haussier pourrait toucher les niveaux de résistance de 185 $, 195 $ et 205 $ malgré le fait que l’indice de force relatif quotidien (14) passe en dessous du niveau 60, suggérant davantage de signaux baissiers.

Contre Bitcoin, le prix du Litecoin continue de connaître une énorme tendance à la baisse, car la pièce reste inférieure aux moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Les taureaux n’ont pas été en mesure de pousser le marché au-dessus des moyennes mobiles alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) continue de se diriger vers le sud.

LTCBTC – Graphique quotidien

Cependant, le niveau de support critique pourrait être situé à 3100 SAT et en dessous. De plus, si les taureaux commencent à alimenter le marché, la pièce peut probablement dépasser les moyennes mobiles de 9 et 21 jours pour trouver le niveau de résistance potentiel à 3800 SAT et au-dessus.

