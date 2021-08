LTC/USD glisse en dessous du niveau de 180 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Litecoin Prévision de prix – 21 août

Le prix du Litecoin continue de maintenir sa position mais les taureaux n’ont pas réussi à pousser le prix au-dessus du canal.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 210 $, 220 $, 230 $

Niveaux d’assistance : 150 $, 140 $, 130 $

LTCUSD – Graphique quotidien

Le mouvement intrajournalier du LTC/USD n’a pas été assez impressionnant car la pièce pourrait probablement passer en dessous de la moyenne mobile de 9 jours. Cependant, si le Litecoin (LTC) s’améliore dans les dernières heures de la journée, les traders intraday peuvent s’attendre à une clôture positive, mais actuellement, la plupart des principales crypto-monnaies subissent une pression de vente car les traders espèrent une amélioration qui pourrait prendre un certain temps.

Litecoin Prédiction de prix : le Litecoin mai se rallie au-dessus de la Manche

Il y a quelques jours, le prix du Litecoin a commencé avec un prix de négociation d’environ 162,66 $ et s’est négocié au-dessus du niveau de résistance de 184 $. Aujourd’hui, le marché s’est ouvert avec une légère hausse, après quoi les baissiers ont saisi le prix et l’ont entraîné vers le point où il a commencé à se négocier hier. Pendant ce temps, le Litecoin (LTC) pourrait ne pas être en mesure de maintenir son efficacité avant de commencer à montrer des signes de baisse.

Cependant, le mouvement intrajournalier de la pièce est assez instable, mais à partir du support de 175 $, un rebond peut probablement se produire et si les taureaux peuvent faire plus d’efforts pour pousser le prix du Litecoin à franchir la limite supérieure du canal et les niveaux de résistance potentiels peut être trouvé à 210 $, 220 $ et 230 $ tandis que les supports pourraient être situés à 150 $, 140 $ et 130 $ car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) peut passer en dessous du niveau 60 pour augmenter la dynamique baissière.

En comparaison avec Bitcoin, les traders peuvent facilement voir que la paire a finalement cassé en dessous de la moyenne mobile de 9 jours et 21 jours. Plus encore, le prix du Litecoin pourrait connaître une autre forte baisse à un niveau de support d’environ 3600 SAT. Briser ce niveau pourrait encore amener le prix aux niveaux de support critiques à 3200 SAT et 3000 SAT respectivement.

LTCBTC – Graphique quotidien

Cependant, le prix du Litecoin se négocie actuellement au 3632 SAT, mais si les taureaux peuvent maintenir le prix et faire monter le marché, les prochains niveaux de résistance clés pourraient être trouvés au-dessus de la limite supérieure du canal à 4000 $ SAT. Plus encore, atteindre ce niveau pourrait pousser la pièce aux niveaux de résistance potentiels de 4200 SAT et 4400 SAT. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) se dirige vers le niveau 40, indiquant un mouvement baissier pour le moment.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Litecoin (LTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur