LTC/USD glisse sous le niveau de 200 $

Prévision de prix Litecoin – 24 octobre

Selon le graphique journalier, la prévision du prix du Litecoin pourrait rechercher un support à 180 $, là où le marché est susceptible de rebondir.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 215 $, 225 $, 235 $

Niveaux d’assistance : 170 $, 160 $, 150 $

LTCUSD – Graphique quotidien

Au cours des derniers jours, LTC/USD a suivi le mouvement baissier alors que le prix du marché glisse en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, mais si le prix du Litecoin s’améliore dans les dernières heures de la journée, les traders intraday peuvent s’attendre une clôture positive au-dessus du prix d’ouverture de 196 $. Pour le moment, les vendeurs continuent de se concentrer sur la baisse, suggérant des mouvements plus baissiers pour la pièce.

Prévision du prix du litecoin : le prix du litecoin pourrait baisser davantage

Comme le révèle le graphique journalier, le prix du Litecoin peut continuer à connaître une tendance baissière s’il continue de se négocier en dessous de la moyenne mobile de 9 jours et probablement de passer en dessous de la moyenne mobile de 21 jours. Cependant, si la pièce tombe en dessous du support à 180 $, les traders peuvent s’attendre à une autre baisse vers les niveaux de support de 170 $, 160 $ ​​et 150 $ respectivement.

À la hausse, si les taureaux reviennent sur le marché, le prix du Litecoin vers la limite supérieure du canal, car les niveaux de résistance plus élevés pourraient se situer à 215 $, 225 $ et 235 $. Néanmoins, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) plonge en dessous du niveau 55, ce qui révèle que les vendeurs peuvent continuer à contrôler le mouvement du marché.

Contre Bitcoin, le graphique journalier révèle que LTC reste à la baisse alors que la pièce recule par rapport au sommet quotidien de 3263 SAT. Cependant, les vendeurs sont considérés comme une menace plus importante pour le niveau de support le plus proche de 3100 SAT. Pendant ce temps, une éventuelle cassure en dessous de la moyenne mobile de 9 jours pourrait conduire la pièce à gagner davantage de tendances à la baisse.

LTCBTC – Graphique quotidien

Cependant, comme le révèle l’indicateur technique Relative Strength Index (14), la ligne de signal est susceptible de passer en dessous du niveau 40. Par conséquent, tout autre mouvement baissier pourrait amener la pièce à atteindre le support critique à 2900 SAT et en dessous. Mais si les acheteurs ramènent le prix au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours, LTC/BTC pourrait probablement atteindre la résistance potentielle à 3400 SAT et plus.

