LTC/USD n’a pas réussi à toucher 190 $ ⋆ Nouveau média crypto

Prévision de prix Litecoin – 24 août

Le graphique journalier montre que le Litecoin (LTC) n’a pas pu dépasser le niveau de 188 $ après que le prix ait touché le plus bas de 182 $.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 210 $, 215 $, 220 $

Niveaux d’assistance : 170 $, 165 $, 160 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD a actuellement du mal à gagner du terrain au-delà du niveau de 187 $. Pendant ce temps, un niveau de support majeur reste à 180 $, mais s’il rompt avec une bougie quotidienne se clôturant en dessous du niveau, il est probable que le prix du Litecoin tombe en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours.

Prévision du prix du litecoin : le prix du litecoin peut évoluer latéralement

Comme le révèle le graphique quotidien, le prix du Litecoin oscille à 187,64 $, car le prix pourrait chuter vers les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, si le prix du marché passe en dessous de ces moyennes mobiles, il peut commencer à connaître une dynamique baissière qui pourrait cibler le support le plus proche à 175 $ avant d’atteindre les supports critiques à 170 $, 165 $ et 160 $.

Par conséquent, si le LTC/USD dépasse la limite supérieure du canal, la pièce pourrait probablement s’échanger au-dessus du niveau de résistance de 190 $, car cela confirmerait une tendance haussière. De plus, si le prix décide de rester au-dessus du canal, la pièce peut probablement trouver les niveaux de résistance potentiels à 210 $, 215 $ et 220 $, car la ligne de signal de l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace dans la même direction.

Contre Bitcoin, le prix du Litecoin évolue actuellement dans les moyennes mobiles de 9 et 21 jours, mais si la pièce passe en dessous des moyennes mobiles, les ours vont probablement continuer à libérer une énorme pression sur le marché en tant qu’indicateur technique Indice de force relative. (14) reste en dessous du niveau 55, qui peut descendre en dessous du niveau actuel.

LTCBTC – Graphique quotidien

Néanmoins, si la pièce tombe en dessous des moyennes mobiles de 21 jours, elle pourrait atteindre le support le plus proche à 3600 SAT et tout autre mouvement négatif pourrait abaisser le prix du Litecoin au support de 3400 SAT et moins. En cas de rebond, la pièce peut franchir la limite supérieure du canal avant de reprendre le rallye. Plus encore, si les acheteurs essaient de maintenir la tendance haussière, le marché peut connaître une poussée haussière jusqu’au niveau de résistance de 4200 SAT et plus.

