LTC / USD passe au-dessus du niveau de 155 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Litecoin – 8 août

Le prix du Litecoin devrait afficher une tendance à la hausse si le marché pouvait dépasser le niveau de résistance de 160 $.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 185 $, 195 $, 205 $

Niveaux d’assistance : 124 $, 114 $, 104 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD montre actuellement un mouvement positif au cours des derniers jours car le marché est en fait en train de baisser légèrement en dessous du niveau de 157 $ avec une baisse de prix de 0,86%. En dehors de cela, le prix du Litecoin maintient toujours un mouvement à la hausse au sein du canal et les commerçants peuvent s’attendre à ce que le prix continue d’augmenter dès que les taureaux mettront plus de pression sur le marché.

Prévision de prix Litecoin: le prix LTC est prêt pour la hausse

Si le prix du Litecoin peut rester au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours ; les traders peuvent s’attendre à une poursuite haussière au-dessus de la limite supérieure du canal testant le niveau de résistance de 180 $. Par conséquent, comme le révèle l’indicateur technique, l’indice de force relative (14) reste inférieur au niveau 70, mais le passage dans la région de surachat peut situer les niveaux de résistance potentiels à 185 $, 195 $ et 205 $ à long terme.

De plus, si la pièce continue de maintenir le modèle de canal haussier comme le révèle le graphique journalier, les traders peuvent assister à une tendance plus haussière. Pendant ce temps, en regardant la formation des prix, une panne baissière peut probablement se produire pour ce marché et cela pourrait ramener la pièce au support à long terme à 124 $, 114 $ et 104 $.

Par rapport à Bitcoin, le prix du Litecoin continue de suivre un sentiment baissier, s’échangeant en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours dans le canal descendant. Cependant, si les ours tentent de prendre de l’élan, ils vont probablement continuer à relâcher une pression énorme sur le marché car l’indicateur technique RSI (14) reste en dessous du niveau 40, suggérant davantage de signaux baissiers.

LTCBTC – Graphique quotidien

Cependant, si la paire reste en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, elle pourrait atteindre le support le plus proche à 3300 SAT. Tout autre mouvement négatif pourrait faire baisser considérablement le prix à 3200 SAT et moins. Par conséquent, en cas de rebond, la pièce peut suivre un mouvement haussier si les taureaux parviennent à pousser la pièce au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Plus encore, les traders pourraient voir une course haussière jusqu’au niveau de résistance de 3800 SAT et au-dessus.

