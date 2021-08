LTC / USD passe en dessous du niveau de 180 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Litecoin – 26 août

La prévision de prix Litecoin fait face à une forte baisse des prix d’environ 5,62% au moment de l’ouverture du marché et se négocie actuellement à 168,06 $.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 195 $, 205 $, 215 $

Niveaux d’assistance : 150 $, 140 $, 130 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD se négocie négativement car la pièce tombe en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Après avoir atteint le sommet quotidien de 180,36 $, le prix du Litecoin n’a pas réussi à franchir ce niveau avant d’être rejeté. Cependant, pour que le prix du Litecoin continue son mouvement haussier ; il peut avoir besoin de grimper au-dessus de la limite supérieure du canal de manière convaincante et une rupture claire de cette barrière pourrait porter la pièce au niveau de 200 $.

Prévision du prix du litecoin : le prix du litecoin pourrait baisser

Selon le graphique journalier, le prix du Litecoin touche le plus bas quotidien de 180,36 $. Par conséquent, si le support le plus proche de 160 $ ​​cède, la vente peut se produire et elle peut être étendue vers le niveau de support de 155 $ car les vendeurs peuvent contrôler le marché si les baissiers commencent à afficher un engagement ferme car l’indice de force relative (14) montre un mouvement baissier, indiquant la dernière pression de vente sur le marché.

De plus, les traders pourraient voir une forte baisse en dessous du support de 150 $. Briser ce niveau pourrait affaiblir davantage le marché aux supports de 140 $ et 130 $. Cependant, un éventuel retournement à la hausse est susceptible de retester le niveau de résistance précédent au-dessus de la limite supérieure du canal. En attendant, si les acheteurs parviennent à alimenter le marché, les traders peuvent s’attendre à une nouvelle augmentation des niveaux de résistance de 195 $, 205 $ et 215 $.

Contre Bitcoin, le prix du Litecoin continue de suivre une tendance à la baisse. Maintenant, la pièce se négocie en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours et nous pouvons donc nous attendre à un support proche de 3500 SAT avant de tomber à 3300 SAT et critiquement à 3200 SAT car l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est susceptible de baisser en dessous du niveau 40.

LTCBTC – Graphique quotidien

De plus, il n’y a aucun signe de mouvement haussier pour le marché Litecoin pour le moment, mais si un mouvement haussier se produit et valide une cassure au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, la pièce peut atteindre la résistance la plus proche à 3800 SAT. . Immédiatement après cela, les traders peuvent confirmer un mouvement haussier car la résistance la plus proche est à 4000 SAT et 4200 SAT.

