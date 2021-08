LTC / USD peut passer au-dessus du niveau de 145 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Litecoin – 2 août

La prévision de prix Litecoin révèle que LTC enregistre un gain de 1,81%, car la pièce approche le niveau de 150 $.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 170 $, 180 $, 190 $

Niveaux d’assistance : 120 $, 110 $, 100 $

LTCUSD – Graphique quotidien

Le LTC/USD se négocie dans le vert au moment de la rédaction, car il se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours avec un gain de 1,81%. Selon le graphique journalier, les formations de bougies respectent actuellement un mouvement à la hausse et le passage en dessous de la moyenne mobile de 9 jours pourrait positionner le prix du marché dans une baisse. Pendant ce temps, le niveau de support le plus proche se situe autour de la moyenne mobile de 21 jours au niveau de 130 $, tandis qu’une vague du nord pourrait voir un mouvement élevé au-dessus de la limite supérieure du canal.

Prédiction du prix du litecoin : le prix du litecoin peut monter sur le canal ascendant

Comme le révèle le graphique journalier, le prix du Litecoin recule par rapport au sommet quotidien de 145 $. Pendant ce temps, une augmentation au-dessus de ce niveau pourrait déclencher des achats intenses à des niveaux de résistance de 170 $, 180 $ et 190 $. Au contraire, le prix du Litecoin pourrait probablement maintenir un niveau de support à 138 $, qui est le plus bas quotidien actuel. Par conséquent, si le prix du Litecoin tombe en dessous de ce niveau de support, il pourrait probablement atteindre le support le plus proche à 125 $.

Pendant ce temps, le prochain support après celui-ci est situé en dessous de la MA de 21 jours où il peut même chuter à 120 $, 110 $ et 100 $ si le volume de vente continue d’augmenter. Plus encore, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) révèle que le marché pourrait probablement dépasser le niveau 60 si la ligne de signal maintient le mouvement haussier.

Par rapport à Bitcoin, les acheteurs tentent de revenir sur le marché pendant que la pièce essaie de dépasser la moyenne mobile de 21 jours. Pendant ce temps, à la hausse, le niveau de résistance le plus proche se situe à 3800 SAT et au-dessus alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) franchit le niveau 40.

LTCBTC – Graphique quotidien

Par conséquent, en regardant à la baisse; le niveau de support le plus proche est 3500 SAT, si le prix baisse encore pour créer un nouveau plus bas, un support inférieur pourrait être trouvé à 3200 SAT et en dessous. De plus, la MA à 9 jours est toujours inférieure à la MA à 21 jours, ce qui pourrait signifier que le marché pourrait rester à la baisse.

