LTC/USD peut retester 170 $ avant de passer plus haut

Prévision de prix Litecoin – 11 octobre

Le prix du Litecoin peut probablement suivre un mouvement latéral car l’indice de force relative (14) reste inférieur au niveau 60.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 200 $, 210 $, 220 $

Niveaux d’assistance : 150 $, 140 $, 130 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD se négocie actuellement autour des moyennes mobiles de 9 et 21 jours au sein du canal, car la crypto-monnaie atteint le sommet quotidien de 185,34 $ et si les acheteurs maintiennent le prix au-dessus des moyennes mobiles ; la pièce pourrait rester à la hausse. Aujourd’hui, une première séance de négociation touche le niveau de 185 $ avant de se replier là où elle se négocie actuellement à 176,14 $.

Prévision de prix Litecoin: Litecoin (LTC) peut se consolider près des 175 $

Comme le montre le graphique journalier, les haussiers peuvent maintenir le prix du Litecoin au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Par conséquent, si la résistance de 185 $ cède, la course haussière peut se concentrer et elle peut s’étendre vers la limite supérieure du canal. Pour le moment, le scénario haussier semble se jouer car les acheteurs pourraient afficher des engagements fermes sur le marché. Cependant, si la pièce reste au-dessus du niveau de résistance de 185 $, cela pourrait renforcer davantage le marché jusqu’au niveau de résistance de 200 $, 210 $ et 220 $.

Pendant ce temps, à la baisse, une oscillation possible plus faible pourrait probablement tester le support précédent en dessous de la moyenne mobile de 9 jours. Cependant, si les ours parviennent à alimenter le marché, les traders peuvent s’attendre à une nouvelle baisse à des niveaux de support de 150 $, 140 $ et 130 $. Au contraire, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue maintenant dans la même direction, indiquant que le marché pourrait évoluer latéralement.

En comparaison avec BTC, nous pouvons facilement voir que la paire continue de passer en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours par rapport au sommet quotidien de 3268 SAT. Cependant, le prix du Litecoin pourrait connaître une autre forte baisse s’il passe en dessous de la limite inférieure du canal. Briser cette barrière pourrait encore amener le prix aux niveaux de support critiques à 2900 SAT et en dessous.

LTCBTC – Graphique quotidien

Pour le moment, le prix du Litecoin se négocie à 3067 SAT, si les taureaux peuvent maintenir le prix tel qu’il est et faire monter le marché, le prochain niveau de résistance clé se situe à 3400 SAT. Atteindre ce niveau pourrait l’amener au niveau de résistance potentiel de 3500 SAT et plus. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) se dirige vers la région de survente, suggérant davantage de signaux baissiers sur le marché.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Litecoin (LTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur

Lire la suite: