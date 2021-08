LTC/USD tombe à 160 $ ​​Support ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Litecoin – 12 août

Le prix du Litecoin est en baisse avec une perte de 3,21% après avoir atteint le sommet quotidien de 179,79 $.

Marché LTC/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 200 $, 210 $, 220 $

Niveaux d’assistance : 140 $, 130 $, 120 $

LTCUSD – Graphique quotidien

LTC/USD connaît une baisse de prix de 3,21% au cours des dernières 24 heures de négociation, car la pièce se négocie maintenant en dessous de la limite supérieure du canal, mais il semble qu’elle pourrait se diriger en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, tout autre mouvement baissier en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours pourrait voir le prix du Litecoin se diriger vers le niveau de 160 $ ​​et il est probable que cela se produise si la pièce continue de baisser au cours des prochains jours.

Prévision du prix du litecoin : le litecoin (LTC) pourrait suivre la tendance baissière

Selon le graphique journalier ci-dessus, le prix du Litecoin maintient un mouvement latéral. Il a eu du mal à franchir la limite supérieure du canal au cours des derniers jours de négociation. Cependant, à mesure que la paire évolue dans cette fourchette, le marché peut être considéré comme neutre à ce moment-là en tant qu’indicateur technique, l’indice de force relative (14) sort de la zone de surachat et les vendeurs peuvent augmenter leur élan s’il passe en dessous du niveau 60, ce qui pourrait certainement entraîner une baisse du LTC en dessous des moyennes mobiles. Si cela se produit, le LTC/USD serait considéré comme baissier.

À la baisse, le premier niveau de support pourrait se situer à 150 $, mais cela devrait empêcher le marché de continuer à baisser. Pendant ce temps, si la vente se poursuit, les traders peuvent s’attendre à un support supplémentaire à 140 $, 130 $ et 120 $. Pendant ce temps, à la hausse, les niveaux de résistance les plus proches pourraient se situer à 170 $ et 180 $. Au-dessus de cela, la résistance potentielle se situe à 200 $, 210 $ et 220 $.

Par rapport à BTC, les taureaux font de sérieux efforts pour revenir sur le marché alors que les ours le repoussent sous le canal. Pour le moment, la pièce essaie toujours de montrer des signes prometteurs qui pourraient la pousser vers la limite supérieure du canal. À la hausse, les niveaux de résistance les plus proches se situent à 4100 SAT et plus.

LTCBTC – Graphique quotidien

De l’inconvénient; les niveaux de support les plus proches peuvent passer en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours, tandis qu’un support supplémentaire pourrait être observé à 3500 SAT. Cependant, si le prix baisse encore, le support inférieur peut être situé à 3400 SAT et en dessous. Pendant ce temps, l’indicateur technique, l’indice de force relative (14), passe en dessous du niveau 55, ce qui montre que davantage de signaux baissiers sont en train de jouer.

