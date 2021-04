Lua PDF est une solution gratuite pour la productivité de bureau

Il est très facile d’utiliser et de partager des fichiers PDF quel que soit l’appareil ou le système d’exploitation que vous utilisez, et il n’y a même pas de risque que le contenu soit altéré.

Il y a beaucoup de choses que vous devez généralement faire sur l’ordinateur de votre bureau en ce qui concerne les fichiers de documents. Vous pouvez les écrire dans un certain format, mais vous découvrirez que certaines personnes avec lesquelles vous travaillez refusent ce format, vous devrez peut-être effectuer une transcription rapide à partir d’une image, et bien d’autres.

Il existe de nombreux programmes prêts à vous aider, mais pourquoi dépenser quelques dollars alors que vous pouvez en obtenir un gratuitement? Bien sûr, beaucoup de gens disent que le logiciel libre manque de qualité, mais il y a toujours des exceptions à la règle. Présentation de GetLua.com

L’application Lua en ligne que vous pouvez trouver en accédant à getlua.com à partir de votre navigateur est le logiciel en question, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous ne devriez pas la manquer: elle est extrêmement rapide, puissante, elle offre une tonne d’options pour utilisez pour vos fichiers PDF, et c’est gratuit! De plus, les développeurs promettent de supprimer tous les fichiers téléchargés dans les cinq minutes, ce qui signifie que vous n’aurez pas à vous soucier du vol de données.

Presque tous les navigateurs peuvent exécuter le convertisseur Lua PDF, car l’application n’implique aucun processus d’installation et d’inscription. Sans manquer de respect pour Internet Explorer légendaire mais obsolète, nous sommes presque sûrs que même ce navigateur peut exécuter l’application. De plus, n’importe quel système d’exploitation d’ordinateur ou de smartphone peut exécuter l’application Lua, qu’il s’agisse de Windows, Linux, macOS, Android, iOS, etc. Une fois que vous avez une connexion Internet et un navigateur, le reste appartient à Lua!

Convertir vers et à partir de PDF sur le cloud

En utilisant l’application Lua, vous pouvez compresser, fusionner des PDF et même convertir des fichiers PDF dans d’autres formats tels que Word DOC, Excel, JPG, PNG, PPT et HTML. La conversion de fichiers d’autres formats tels que Word en PDF ne représentera pas non plus un problème pour Lua, ce qui est une opération très pratique compte tenu de la puissance du format PDF. En raison du fait qu’il est extrêmement efficace, le format PDF a été largement accepté dans le monde entier.

Il est très facile d’utiliser et de partager des fichiers PDF quel que soit l’appareil ou le système d’exploitation que vous utilisez, et il n’y a même pas de risque que le contenu soit altéré. Le format PDF est considéré comme un choix sûr, que vous souhaitiez partager un document avec quelqu’un dans la rue ou de l’autre côté du globe.

Toutes les principales options de l’application Lua sont clairement exposées sur son interface conviviale, et il est impossible que vous les manquiez dès que vous accédez à getlua.com. Quelle que soit l’option choisie (conversion, compression ou fusion PDF), le reste du processus est à peu près le même:

Ouvrez getlua.com dans votre navigateur.Sélectionnez l’option de votre choix (convertir, fusionner, compresser, etc.). Faites glisser et déposez le fichier que vous devez modifier depuis votre appareil.Appuyez sur le gros bouton bleu que vous voyez.Attendez un moment pour le pour effectuer l’action souhaitée (cela ne prend généralement que quelques secondes) .Profitez des résultats!

Nous devons simplement souligner que l’application Web Lua n’exige même pas que l’utilisateur installe un logiciel sur son appareil. C’est un aspect incroyablement bénéfique de l’application et qui augmentera la confiance du public, car nous devons admettre que tout le monde est un peu sceptique lorsqu’il s’agit d’installer des logiciels sur leurs appareils.

L’application Lua fonctionne parfaitement comme une solution au bureau pour augmenter la productivité, et nous serions ravis de connaître vos propres expériences avec le logiciel. Nous sommes heureux de lire attentivement chaque commentaire car l’opinion de chacun compte pour nous!

L’article ci-dessus est sponsorisé par Getlua.com

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.