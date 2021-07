Luann De Lesseps aborde les rumeurs de remaniement du casting

Il a été largement répandu que des bouleversements pourraient arriver aux Real Housewives de New York. Plus récemment, il a été dit que l’acteur de longue date Ramona Singer obtiendrait la botte. Cependant, la star de RHONY, Luann De Lesseps, a abordé cette rumeur lors d’une interview avec PEOPLE. Selon la comtesse, RHONY ne serait pas ce qu’elle est sans Singer.

De Lesseps a commencé par dire: “Écoutez, Ramona est une OG” La vraie femme au foyer a continué à exprimer ses sentiments sur la situation, et il est clair qu’elle est tout à fait dans le retour de Singer pour la saison 14 de la série Bravo. Elle a ajouté: “Je ne peux pas imaginer Housewives of New York sans Ramona. Donc, je pense que c’est tout ça, juste du bavardage.” Il y a eu une tonne de spéculations concernant l’avenir de RHONY, en particulier en ce qui concerne le casting.

À la mi-mai, Radar Online a rapporté que Singer quittait peut-être la série après la saison 13. Une source a déclaré à la publication qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles elle ne serait pas invitée à revenir. Ils ont affirmé: “Ramona ne sera pas invitée à la prochaine saison de la série, qui n’est actuellement pas en production pour plusieurs raisons. Un, elle est trop chère. Elle est la seule femme à avoir participé à la série depuis le premier jour (la comtesse LuAnn a été rétrogradée au rang d'”amie” avant de revenir en tant que membre à temps plein) et son salaire le reflète.”

La source a continué à affirmer que Bravo voulait emmener RHONY dans une nouvelle direction afin de refléter ce qui se passe actuellement dans le monde. L’initié a poursuivi: “De plus, le principe de base de l’émission ne fonctionne plus. Un groupe de femmes blanches plus âgées qui se comportaient mal était amusant il y a dix ans, mais pas aujourd’hui. Le monde a changé et si la série veut survivre une autre décennie, elle doit aussi changer et cela commence par le casting. » Même si Radar Online a rapporté que Singer était peut-être à l’écart, une source a raconté au Daily Mail une histoire différente.

“Ramona Singer ne va nulle part”, a déclaré un initié du réseau. “Cette histoire est de la foutaise complète.” Ils ont poursuivi en disant que Bravo ne prend pas de décisions de casting “aussi tôt dans l’année”. La source a poursuivi: “Nous décidons après la diffusion des épisodes de la réunion. La société de production Shed et le réseau Bravo prennent vraiment en compte ce que les fans disent en ligne et comment ils réagissent au casting.”